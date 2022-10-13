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Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов четверга, сделок с евро нет

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 13.10.22, Москва, 08:59    Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.
 
Первые сделки по доллару США прошли по цене 64,02-64,39 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 64,3425 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:03 по Москве не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,68 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием новых заметных факторов, способных повлиять на его динамику. Так, нефтяные котировки слабо колеблются, геополитическая обстановка не создает новых драйверов к движению. Вместе с тем, мировые рынки капитала несколько снижаются, но на этот фактор нацвалюта уже отреагировала, снизившись относительно доллара и евро в последние дни. При этом наметилась едва заметная позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.
 
Цены на нефть
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 составила $92,45 за баррель, не изменившись относительно цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,12 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,97%, южнокорейский Kospi - на 1,13%, китайский CSI 300 - на 0,58%; растет лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,14%.
 
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 завершил в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимума с ноября 2020 года. Инвесторы ждут ключевых данных Минтруда США о динамике потребительских цен в сентябре, которые будут опубликованы в четверг.
 
Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления.
 
Между тем ряд представителей руководства ФРС полагают, что в условиях неопределенности важно будет корректировать темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы ограничить риск негативных последствий для экономики.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570579/

В G7 призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефтиВ Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель
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Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов четверга, сделок с евро нет

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 08:59   Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.
 
Первые сделки по доллару США прошли по цене 64,02-64,39 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 64,3425 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:03 по Москве не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,68 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием новых заметных факторов, способных повлиять на его динамику. Так, нефтяные котировки слабо колеблются, геополитическая обстановка не создает новых драйверов к движению. Вместе с тем, мировые рынки капитала несколько снижаются, но на этот фактор нацвалюта уже отреагировала, снизившись относительно доллара и евро в последние дни. При этом наметилась едва заметная позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.
 
Цены на нефть
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 составила $92,45 за баррель, не изменившись относительно цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,12 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,97%, южнокорейский Kospi - на 1,13%, китайский CSI 300 - на 0,58%; растет лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,14%.
 
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 завершил в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимума с ноября 2020 года. Инвесторы ждут ключевых данных Минтруда США о динамике потребительских цен в сентябре, которые будут опубликованы в четверг.
 
Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления.
 
Между тем ряд представителей руководства ФРС полагают, что в условиях неопределенности важно будет корректировать темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы ограничить риск негативных последствий для экономики.
 


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