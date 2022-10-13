В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.



Как сообщила Джанет Йеллен, США и союзники все еще обсуждают возможный потолок цен на российскую нефть. Она отметила, что в последние пять—семь лет Россия была готова продавать нефть в среднем за $60 за баррель.



«Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать»,— сказала госпожа Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (цитата по Reuters).



Страны G7 сообщали о планах ввести потолок цен на нефть из России с 5 декабря. 5 октября Европейский союз согласовал восьмой пакет санкций в отношении России, среди ограничений — запрет на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам.



Олеся Павленко

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