О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 13 октября 2022 года, четверг , 10:17:35 мск
Нефть, Brent: $93.25 -2,09
Валюта:    63.76 +0,08    62.59 +0,24
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:00    Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
 
Как сообщила Джанет Йеллен, США и союзники все еще обсуждают возможный потолок цен на российскую нефть. Она отметила, что в последние пять—семь лет Россия была готова продавать нефть в среднем за $60 за баррель.
 
«Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать»,— сказала госпожа Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (цитата по Reuters).
 
Страны G7 сообщали о планах ввести потолок цен на нефть из России с 5 декабря. 5 октября Европейский союз согласовал восьмой пакет санкций в отношении России, среди ограничений — запрет на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам.
 
Олеся ПавленкоПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570580/

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов четверга, сделок с евро нетВ Саудовской Аравии выступили против критики США из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Просмотров: 54

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

13.10.22
В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель
12.10.22
Цена на Brent опустилась до $93,83 за баррель
11.10.22
Brent подешевела до $95,7 за баррель
10.10.22
Цена Brent опустилась до $97,1 за баррель после скачка на прошлой неделе
06.10.22
Brent подорожала до $93,4 за баррель
05.10.22
Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+
05.10.22
Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России
04.10.22
Brent подорожала до $89,27 за баррель
03.10.22
Brent подорожала до $87,29 на возможности сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с
30.09.22
Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу
29.09.22
Нефть Brent подешевела до $88,9 за баррель после скачка цены накануне
28.09.22
Цены на нефть падают после роста накануне
27.09.22
Цена Brent скорректировалась до $84,7 за баррель после падения до минимумов с января
26.09.22
Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:00   Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
 
Как сообщила Джанет Йеллен, США и союзники все еще обсуждают возможный потолок цен на российскую нефть. Она отметила, что в последние пять—семь лет Россия была готова продавать нефть в среднем за $60 за баррель.
 
«Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать»,— сказала госпожа Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (цитата по Reuters).
 
Страны G7 сообщали о планах ввести потолок цен на нефть из России с 5 декабря. 5 октября Европейский союз согласовал восьмой пакет санкций в отношении России, среди ограничений — запрет на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам.
 
Олеся Павленко
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →