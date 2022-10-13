О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 13 октября 2022 года, четверг , 10:17:45 мск
Нефть, Brent: $93.25 -2,09
Валюта:    63.76 +0,08    62.59 +0,24
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В Саудовской Аравии выступили против критики США из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Нефтегазодобыча
«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:02    МИД Саудовской Аравии отверг обвинения США в том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти показывает, что страна занимает сторону России в международных конфликтах. В ведомстве подчеркнули, что решение о сокращении принято единогласно всеми странами—участницами ОПЕК+.
 
«Правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы»,— сказано в заявлении МИДа Саудовской Аравии, опубликованном в Twitter.
 
5 сентября страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Президент США Джо Байден назвал решение «близоруким», Минфин США — «бесполезным и неразумным». В Саудовской Аравии говорили, что решение о сокращении добычи «чисто экономическое».
 
Олеся ПавленкоПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570581/

В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррельПочти все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях
Просмотров: 55

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

13.10.22
В G7 призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефти
13.10.22
В Саудовской Аравии выступили против критики США из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
29.09.22
Минэнерго рассчитывает на скорейшее возобновление добычи на "Сахалине-1"
28.09.22
Добыча нефти по проекту "Сахалин-1" в 2022 году сократится в 2 раза
21.09.22
Замглавы «Газпром нефти»: добыча компании находится на историческом максимуме
30.08.22
Российская нефтедобыча вышла на полку. РФ снизит производство нефти в августе
15.08.22
Производство нефти в России падает за счет «Газпрома» и небольших компаний
03.06.22
FT узнала об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
30.05.22
Леонид Федун предлагает снизить добычу нефти в России
01.05.22
Странам ОПЕК+ c мая разрешено увеличить добычу нефти на 432 тыс. б/с
14.04.22
МЭА прогнозирует снижение российской нефтедобычи
13.04.22
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2022-2023 гг.
12.04.22
Добыча нефти в Казахстане по итогам первого квартала 2022 года составила 22,7 млн тонн
12.04.22
Казахстан не ожидает значимого изменения добычи нефти, если ремонт КТК закончат в апреле

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Саудовской Аравии выступили против критики США из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:02   МИД Саудовской Аравии отверг обвинения США в том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти показывает, что страна занимает сторону России в международных конфликтах. В ведомстве подчеркнули, что решение о сокращении принято единогласно всеми странами—участницами ОПЕК+.
 
«Правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы»,— сказано в заявлении МИДа Саудовской Аравии, опубликованном в Twitter.
 
5 сентября страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Президент США Джо Байден назвал решение «близоруким», Минфин США — «бесполезным и неразумным». В Саудовской Аравии говорили, что решение о сокращении добычи «чисто экономическое».
 
Олеся Павленко
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →