В Саудовской Аравии выступили против критики США из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

МИД Саудовской Аравии отверг обвинения США в том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти показывает, что страна занимает сторону России в международных конфликтах. В ведомстве подчеркнули, что решение о сокращении принято единогласно всеми странами—участницами ОПЕК+.



«Правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы»,— сказано в заявлении МИДа Саудовской Аравии, опубликованном в Twitter.



5 сентября страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Президент США Джо Байден назвал решение «близоруким», Минфин США — «бесполезным и неразумным». В Саудовской Аравии говорили, что решение о сокращении добычи «чисто экономическое».



Олеся Павленко

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