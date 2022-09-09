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Почти все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях

Газ
«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:03    Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. По его словам, Казахстан может также перейти на оплату энергоносителей в рублях в будущем.
 
«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах»,— сказал Арзыбек Кожошев журналистам (цитата по «РИА Новости»).
 
Премьеры стран ЕАЭС на саммите в киргизском городе Чолпон-Ате в конце августа согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах. По данным «Ъ», приоритет в них отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС. В ЕАЭС также выступали за ценообразование в нацвалютах.
 
Олеся ПавленкоПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570582/

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Почти все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:03   Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. По его словам, Казахстан может также перейти на оплату энергоносителей в рублях в будущем.
 
«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах»,— сказал Арзыбек Кожошев журналистам (цитата по «РИА Новости»).
 
Премьеры стран ЕАЭС на саммите в киргизском городе Чолпон-Ате в конце августа согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах. По данным «Ъ», приоритет в них отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС. В ЕАЭС также выступали за ценообразование в нацвалютах.
 
Олеся Павленко
 


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