Почти все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. По его словам, Казахстан может также перейти на оплату энергоносителей в рублях в будущем.



«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах»,— сказал Арзыбек Кожошев журналистам (цитата по «РИА Новости»).



Премьеры стран ЕАЭС на саммите в киргизском городе Чолпон-Ате в конце августа согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах. По данным «Ъ», приоритет в них отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС. В ЕАЭС также выступали за ценообразование в нацвалютах.



Олеся Павленко

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