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Польский оператор "Дружбы" пока не связывает утечку нефти с вмешательством третьих лиц

Происшествия
«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:04    Польский трубопроводный оператор Pern, обнаруживший в среду утечку на нефтепроводе "Дружба", пока не выявил признаков вмешательства третьих лиц, информирует компания.
 
В ее сообщении говорится, что основная часть загрязнения в районе аварии уже устранена. "Первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет. Тем не менее, проводятся детальные анализы, чтобы определить причину инцидента и отремонтировать нефтепровод, чтобы начать прокачку нефти как можно скорее", - отметил оператор.
 
В среду утром Pern сообщила об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.
 
Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570583/

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Польский оператор "Дружбы" пока не связывает утечку нефти с вмешательством третьих лиц

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 09:04   Польский трубопроводный оператор Pern, обнаруживший в среду утечку на нефтепроводе "Дружба", пока не выявил признаков вмешательства третьих лиц, информирует компания.
 
В ее сообщении говорится, что основная часть загрязнения в районе аварии уже устранена. "Первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет. Тем не менее, проводятся детальные анализы, чтобы определить причину инцидента и отремонтировать нефтепровод, чтобы начать прокачку нефти как можно скорее", - отметил оператор.
 
В среду утром Pern сообщила об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.
 
Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.
 


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