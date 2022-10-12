Польский оператор "Дружбы" пока не связывает утечку нефти с вмешательством третьих лиц

Польский трубопроводный оператор Pern, обнаруживший в среду утечку на нефтепроводе "Дружба", пока не выявил признаков вмешательства третьих лиц, информирует компания.



В ее сообщении говорится, что основная часть загрязнения в районе аварии уже устранена. "Первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет. Тем не менее, проводятся детальные анализы, чтобы определить причину инцидента и отремонтировать нефтепровод, чтобы начать прокачку нефти как можно скорее", - отметил оператор.



В среду утром Pern сообщила об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.



Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.

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