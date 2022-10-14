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Франция считает идею поставок газа из РФ через Турцию бессмысленной

Газ
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:40    Франция не поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. В Елисейском дворце сказали, что Европа планирует отказываться от российского газа.
 
«Для нас нет смысла создавать новую инфраструктуру, которая позволила бы нам импортировать больше российского газа», — сказал Le Figaro неназванный представитель администрации президента Франции.
 
Газохранилища Франции заполнены более чем на 98%. Вчера, 13 октября, Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, чьи газохранилища заполнены уже на 95%.
 
Президент России считает, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно было бы перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб на территории Турции, которую господин Путин назвал самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. В Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно заинтересован» в этой идее.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570585/

Германия заполнила газовые хранилища на 95%Босфорский пролив открыли после аварии
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Франция считает идею поставок газа из РФ через Турцию бессмысленной

«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:40   Франция не поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. В Елисейском дворце сказали, что Европа планирует отказываться от российского газа.
 
«Для нас нет смысла создавать новую инфраструктуру, которая позволила бы нам импортировать больше российского газа», — сказал Le Figaro неназванный представитель администрации президента Франции.
 
Газохранилища Франции заполнены более чем на 98%. Вчера, 13 октября, Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, чьи газохранилища заполнены уже на 95%.
 
Президент России считает, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно было бы перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб на территории Турции, которую господин Путин назвал самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. В Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно заинтересован» в этой идее.
 
Лаура Кеффер
 


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