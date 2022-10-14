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Босфорский пролив открыли после аварии

События
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:41    Движение судов в Босфорском проливе, закрытое из-за сломавшегося 190-метрового сухогруза, восстановлено. Об этом сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на управление береговой охраны Турции.
 
Сухогруз ANNITA, следовавший в порт Кавказ, застрял в Босфоре вчера, 13 октября. У него отказал двигатель возле турецкого острова Тюркели. Потом его эвакуировали два буксира.
 
В последний раз такая авария в Босфоре произошла 3 октября. Движение судов по нему было остановлено из-за сломавшегося грузового судна Briza. Ранее несколько раз в Босфоре застревали суда с зерном, которое вывозится с Украины в рамках зерновой сделки. За год через Босфор проплывает около 50 тыс. судов.
 
Анастасия ЛаринаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570586/

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Босфорский пролив открыли после аварии

«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:41   Движение судов в Босфорском проливе, закрытое из-за сломавшегося 190-метрового сухогруза, восстановлено. Об этом сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на управление береговой охраны Турции.
 
Сухогруз ANNITA, следовавший в порт Кавказ, застрял в Босфоре вчера, 13 октября. У него отказал двигатель возле турецкого острова Тюркели. Потом его эвакуировали два буксира.
 
В последний раз такая авария в Босфоре произошла 3 октября. Движение судов по нему было остановлено из-за сломавшегося грузового судна Briza. Ранее несколько раз в Босфоре застревали суда с зерном, которое вывозится с Украины в рамках зерновой сделки. За год через Босфор проплывает около 50 тыс. судов.
 
Анастасия Ларина
 


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