Босфорский пролив открыли после аварии

Движение судов в Босфорском проливе, закрытое из-за сломавшегося 190-метрового сухогруза, восстановлено. Об этом сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на управление береговой охраны Турции.



Сухогруз ANNITA, следовавший в порт Кавказ, застрял в Босфоре вчера, 13 октября. У него отказал двигатель возле турецкого острова Тюркели. Потом его эвакуировали два буксира.



В последний раз такая авария в Босфоре произошла 3 октября. Движение судов по нему было остановлено из-за сломавшегося грузового судна Briza. Ранее несколько раз в Босфоре застревали суда с зерном, которое вывозится с Украины в рамках зерновой сделки. За год через Босфор проплывает около 50 тыс. судов.



Анастасия Ларина

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