ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

Влияние эффектов весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпываются, это проявляется в замедлении удешевления электроники, бытовой техники, а также в возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.



Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05% после трех месяцев снижения. С поправкой на сезонность их прирост составил 0,28%, отмечает ЦБ. В целом за III квартал снижение цен было несущественным (0,04% с поправкой на сезонность, SA).



"Значимый вклад в повышение темпа роста потребительских цен внесло подорожание плодоовощной продукции (на 0,5% SA). Тем не менее оно было существенно меньше снижения цен в апреле - августе (в целом - на 19,1% SA; фрукты и овощи остались дешевле, чем годом ранее (на 4,11%)", - подчеркивает Банк России.



Ранее Росстат заявлял, что инфляция в РФ в сентябре 2022 года составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе. Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 13,68% с 14,30% на конец августа, 15,10% в июле, 15,90% в июне, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).



"Месячный прирост цен остался меньше, чем год назад, поэтому показатель годовой инфляции замедлился до 13,68%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в комментарии ЦБ.

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