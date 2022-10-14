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Нефть Brent подорожала до $94,6 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:46    Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.
 
Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.
 
Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составляет $94,6 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (2,3%), до $94,57 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,09%), до $89,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,84 (2,1%), до $89,11 за баррель.
 
Поддержку рынку в четверг оказали данные министерства энергетики США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей.
 
Запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина - на 2,02 млн баррелей.
 
"Трейдеры начинают серьезно беспокоиться в связи со снижением запасов дистиллятов, учитывая, что приближается зимний сезон, - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch. - Спад на рынке, обусловленный ожиданиями дальнейшего подъема ставки ФРС и укрепления доллара, сменился ростом в четверг, когда рынок осознал тот факт, что запасы дистиллятов находятся на опасно низком уровне".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570589/

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Нефть Brent подорожала до $94,6 за баррель

«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:46   Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.
 
Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.
 
Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составляет $94,6 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (2,3%), до $94,57 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,09%), до $89,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,84 (2,1%), до $89,11 за баррель.
 
Поддержку рынку в четверг оказали данные министерства энергетики США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей.
 
Запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина - на 2,02 млн баррелей.
 
"Трейдеры начинают серьезно беспокоиться в связи со снижением запасов дистиллятов, учитывая, что приближается зимний сезон, - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch. - Спад на рынке, обусловленный ожиданиями дальнейшего подъема ставки ФРС и укрепления доллара, сменился ростом в четверг, когда рынок осознал тот факт, что запасы дистиллятов находятся на опасно низком уровне".
 


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