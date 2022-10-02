Новак посоветовал главе ЕК отправить счета за газ политикам, отказавшимся от российских энергоносителей
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:47 Вице-премьер Александр Новак прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, предложившей потребителям отправлять подорожавшие счета за газ и свет в Россию. Господин Новак считает, что оплачивать эти счета должны политики, отказавшиеся от российского газа.
«Госпоже Урсуле Фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов»,— заявил вице-премьер в интервью Наиле Аскер-заде (цитата по «РИА Новости»). Он также вспомнил поговорку: «Сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь».
Александр Новак говорил, что Россия обеспечивала почти 40–50% поставок газа Европе, и теперь неизвестно, где Евросоюз (ЕС) будет добирать недостающие объемы. The New York Times сообщала, что в краткосрочной перспективе страны ЕС намерены заменить российский газ поставками СПГ из США, Катара и Азербайджана. Глава ЕК предлагала ввести потолок цен на российский газ, но эту меру пока не обсуждают.
Лаура Кеффер
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