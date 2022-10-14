В ЕС считают, что Боррель превысил свои полномочия, рассуждая об ответе России на ядерный удар

Журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на комментарий высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что в ЕС негативно восприняли слова глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о последствиях возможного ядерного удара России. По словам неназванного дипломата, господин Боррель слишком много на себя взял, когда заявил о реакции западных стран.



13 октября Жозеп Боррель заявил, что «ядерное нападение на Украину вызовет ответ» Евросоюза, США и НАТО. Он подчеркивал, что этот ответ не будет ядерным, «но его мощь с военной точки зрения будет велика».



Источник журналиста WSJ отметил, что слава господина Борреля «не являются официальной позицией ЕС». По его словам, он превысил свои полномочия, сделав это заявление. «Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему, и средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать»,— приводит Лоуренс Норман слова дипломата в Twitter.

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