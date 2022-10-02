Байден планирует переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу

Президент США Джо Байден заявил, что планирует обсудить с властями Саудовской Аравии решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Когда состоится разговор, он не уточнил.



«Мы собираемся поговорить с ними»,— сообщил господин Байден журналистам в ответ на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда на фоне решения ОПЕК+ (цитата по «Интерфаксу»).



5 сентября страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Джо Байден назвал это решение «близоруким». В Саудовской Аравии уверяют, что оно «чисто экономическое». Белый дом обвинил Эр-Рияд в координировании энергетической политики с Москвой и пообещал подготовить ответные меры.



Лаура Кеффер

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