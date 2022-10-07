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В ЕС заморозили активы российского бизнеса на €17,4 млрд

Санкции
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:54    Страны Евросоюза (ЕС) заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса, сообщил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, 90% из этой суммы распределены между семью странами ЕС. О каких странах речь, неизвестно.
 
«Необходимо продолжать призывать и остальные государства правильно имплементировать санкции, уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить»,— заявил господин Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге (цитата по «Интерфаксу»).
 
Активы РФ начали замораживать в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Размер замороженных резервов РФ оценивался в $350 млрд. Еврокомиссия намерена легализовать конфискацию замороженных активов. Киев добивается принятия в ООН резолюции о возмещении Россией ущерба. Кремль считает «бандитизмом» идею отдать российские активы на восстановление Украины.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570593/

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В ЕС заморозили активы российского бизнеса на €17,4 млрд

«Нефть России», 14.10.22, Москва, 08:54   Страны Евросоюза (ЕС) заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса, сообщил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, 90% из этой суммы распределены между семью странами ЕС. О каких странах речь, неизвестно.
 
«Необходимо продолжать призывать и остальные государства правильно имплементировать санкции, уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить»,— заявил господин Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге (цитата по «Интерфаксу»).
 
Активы РФ начали замораживать в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Размер замороженных резервов РФ оценивался в $350 млрд. Еврокомиссия намерена легализовать конфискацию замороженных активов. Киев добивается принятия в ООН резолюции о возмещении Россией ущерба. Кремль считает «бандитизмом» идею отдать российские активы на восстановление Украины.
 
Лаура Кеффер
 


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