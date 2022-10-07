В ЕС заморозили активы российского бизнеса на €17,4 млрд

«Необходимо продолжать призывать и остальные государства правильно имплементировать санкции, уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить»,— заявил господин Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге (цитата по «Интерфаксу»).
Активы РФ начали замораживать в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Размер замороженных резервов РФ оценивался в $350 млрд. Еврокомиссия намерена легализовать конфискацию замороженных активов. Киев добивается принятия в ООН резолюции о возмещении Россией ущерба. Кремль считает «бандитизмом» идею отдать российские активы на восстановление Украины.
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