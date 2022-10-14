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Нефтедобыча в 2023 году перешагнет стомиллионный рубеж

Нефтегазодобыча
«Нефть России», 14.10.22, Москва, 09:01    Мониторинг мировой экономики
 
Ограничение добычи нефти странами соглашения ОПЕК+ привело к пересмотру прогноза роста спроса на нее. В этом году потребление нефти вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 60 тыс. б/с меньше, чем ожидалось в сентябре, говорится в октябрьском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года спрос и вовсе сократится на 340 тыс. б/с год к году. В 2023 году он может вырасти на 1,7 млн б/с, до 101,3 млн б/с.
 

 
Как следует из доклада МЭА, в сентябре предложение нефти увеличилось на 300 тыс. б/с, до 101,2 млн б/с. Напомним, с ноября страны ОПЕК+ собираются снизить потолок добычи на 2 млн б/с. Однако в октябре ее фактический объем ниже квот на 3,4 млн б/с. В том числе добыча РФ ниже квоты на 1,3 млн б/с, Нигерии — на 870 тыс. б/с, Казахстана — на 500 тыс. б/с. Так что фактическое сокращение может составить около 1 млн б/с, и проводить его будут в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ. «Решение ОПЕК+ не позволит нарастить запасы в следующем году»,— отмечает МЭА. Там не ждут, что сланцевая добыча США сможет компенсировать это сокращение.
 
В итоге глобальное предложение нефти в этом году может вырасти на 4,6 млн б/с по сравнении с прошлым — до 99,9 млн б/с, из которых 3 млн б/с прироста придутся на страны ОПЕК+. США нарастят добычу на 1,1 млн б/с. Прирост в следующем году, по прогнозу МЭА, составит всего 760 тыс. б/с, но при этом объем предложения достигнет рекордных 100,6 млн б/с, увеличение обеспечат в первую очередь страны, не входящие в ОПЕК+ (они смогут увеличить добычу на 1,8 млн б/с).
 
Объем российской добычи в сентябре, по данным МЭА, не изменился по сравнению с августом и составил 9,7 млн б/с. С учетом конденсатов — 11,1 млн б/с, что на 130 тыс. б/с выше, чем в августе, но на 310 тыс. меньше, чем было до февраля. Экспорт российской нефти в сентябре сократился на 230 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с, что на 560 тыс. б/с меньше, чем было до начала военной операции на Украине. Выручка же от экспорта нефти снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд. Дополнительное ограничение поставок ожидается в декабре — после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Ожидается, что среднегодовой уровень добычи в 2023 году снизится до 9,5 млн б/с против 10,9 млн б/с в 2022 году.
 
Татьяна ЕдовинаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570594/

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Нефтедобыча в 2023 году перешагнет стомиллионный рубеж

«Нефть России», 14.10.22, Москва, 09:01   Мониторинг мировой экономики
 
Ограничение добычи нефти странами соглашения ОПЕК+ привело к пересмотру прогноза роста спроса на нее. В этом году потребление нефти вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 60 тыс. б/с меньше, чем ожидалось в сентябре, говорится в октябрьском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года спрос и вовсе сократится на 340 тыс. б/с год к году. В 2023 году он может вырасти на 1,7 млн б/с, до 101,3 млн б/с.
 

 
Как следует из доклада МЭА, в сентябре предложение нефти увеличилось на 300 тыс. б/с, до 101,2 млн б/с. Напомним, с ноября страны ОПЕК+ собираются снизить потолок добычи на 2 млн б/с. Однако в октябре ее фактический объем ниже квот на 3,4 млн б/с. В том числе добыча РФ ниже квоты на 1,3 млн б/с, Нигерии — на 870 тыс. б/с, Казахстана — на 500 тыс. б/с. Так что фактическое сокращение может составить около 1 млн б/с, и проводить его будут в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ. «Решение ОПЕК+ не позволит нарастить запасы в следующем году»,— отмечает МЭА. Там не ждут, что сланцевая добыча США сможет компенсировать это сокращение.
 
В итоге глобальное предложение нефти в этом году может вырасти на 4,6 млн б/с по сравнении с прошлым — до 99,9 млн б/с, из которых 3 млн б/с прироста придутся на страны ОПЕК+. США нарастят добычу на 1,1 млн б/с. Прирост в следующем году, по прогнозу МЭА, составит всего 760 тыс. б/с, но при этом объем предложения достигнет рекордных 100,6 млн б/с, увеличение обеспечат в первую очередь страны, не входящие в ОПЕК+ (они смогут увеличить добычу на 1,8 млн б/с).
 
Объем российской добычи в сентябре, по данным МЭА, не изменился по сравнению с августом и составил 9,7 млн б/с. С учетом конденсатов — 11,1 млн б/с, что на 130 тыс. б/с выше, чем в августе, но на 310 тыс. меньше, чем было до февраля. Экспорт российской нефти в сентябре сократился на 230 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с, что на 560 тыс. б/с меньше, чем было до начала военной операции на Украине. Выручка же от экспорта нефти снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд. Дополнительное ограничение поставок ожидается в декабре — после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Ожидается, что среднегодовой уровень добычи в 2023 году снизится до 9,5 млн б/с против 10,9 млн б/с в 2022 году.
 
Татьяна Едовина
 


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