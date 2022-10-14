Сессия МВФ завершилась без совместного заявления, председатель обвинила в этом РФ

Заседание Международного валютно-финансового комитета (МВФК) завершилось без совместного заявления. Председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо объяснила это позицией России, передает Reuters. Встреча завершилась заявлением председателя, которое, по словам госпожи Кальвиньо, отражает согласие по многим экономическим вопросам.



Министр утверждает, что страны-члены МВФК почти единогласно призвали Россию прекратить боевые действия на Украине. По ее словам, призыв был «более сильным», чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласилась с призывом к РФ. По ее мнению, прекращение боевых действий — это «самый простой способ привести мировую экономику в лучшее состояние».



Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган Международного валютного фонда. В Вашингтоне в ближайшие дни завершится осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.



Леонид Уварчев

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570595/