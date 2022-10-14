Сессия МВФ завершилась без совместного заявления, председатель обвинила в этом РФ

Министр утверждает, что страны-члены МВФК почти единогласно призвали Россию прекратить боевые действия на Украине. По ее словам, призыв был «более сильным», чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласилась с призывом к РФ. По ее мнению, прекращение боевых действий — это «самый простой способ привести мировую экономику в лучшее состояние».
Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган Международного валютного фонда. В Вашингтоне в ближайшие дни завершится осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.
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