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Сессия МВФ завершилась без совместного заявления, председатель обвинила в этом РФ

События
«Нефть России», 15.10.22, Москва, 07:45    Заседание Международного валютно-финансового комитета (МВФК) завершилось без совместного заявления. Председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо объяснила это позицией России, передает Reuters. Встреча завершилась заявлением председателя, которое, по словам госпожи Кальвиньо, отражает согласие по многим экономическим вопросам.
 
Министр утверждает, что страны-члены МВФК почти единогласно призвали Россию прекратить боевые действия на Украине. По ее словам, призыв был «более сильным», чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласилась с призывом к РФ. По ее мнению, прекращение боевых действий — это «самый простой способ привести мировую экономику в лучшее состояние».
 
Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган Международного валютного фонда. В Вашингтоне в ближайшие дни завершится осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570595/

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Сессия МВФ завершилась без совместного заявления, председатель обвинила в этом РФ

«Нефть России», 15.10.22, Москва, 07:45   Заседание Международного валютно-финансового комитета (МВФК) завершилось без совместного заявления. Председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо объяснила это позицией России, передает Reuters. Встреча завершилась заявлением председателя, которое, по словам госпожи Кальвиньо, отражает согласие по многим экономическим вопросам.
 
Министр утверждает, что страны-члены МВФК почти единогласно призвали Россию прекратить боевые действия на Украине. По ее словам, призыв был «более сильным», чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласилась с призывом к РФ. По ее мнению, прекращение боевых действий — это «самый простой способ привести мировую экономику в лучшее состояние».
 
Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган Международного валютного фонда. В Вашингтоне в ближайшие дни завершится осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.
 
Леонид Уварчев
 


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