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Глава МАГАТЭ назвал позитивным шагом восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС

Атомная энергетика
«Нефть России», 15.10.22, Москва, 07:47    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС.
 
«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки. Восстановление резервного энергоснабжения стало позитивным шагом в этом отношении, даже несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной»,— говорится в заявлении господина Гросси. Он отметил, что наличие резервного энергоснабжения обеспечивает АЭС буфером, если будет отключена единственно действующая линия электропередачи.
 
Гендиректор МАГАТЭ накануне, 14 октября, заявил, что в переговорах по вопросу создания зоны безопасности на Запорожской АЭС был достигнут прогресс. Подробности он не привел.
 
В начале октября АЭС перешла в федеральную собственность России по указу российского президента Владимира Путина. Станцией будет управлять АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», ее учредитель — «Росэнергоатом», дочка «Росатома».
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570596/

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Глава МАГАТЭ назвал позитивным шагом восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС

«Нефть России», 15.10.22, Москва, 07:47   Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС.
 
«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки. Восстановление резервного энергоснабжения стало позитивным шагом в этом отношении, даже несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной»,— говорится в заявлении господина Гросси. Он отметил, что наличие резервного энергоснабжения обеспечивает АЭС буфером, если будет отключена единственно действующая линия электропередачи.
 
Гендиректор МАГАТЭ накануне, 14 октября, заявил, что в переговорах по вопросу создания зоны безопасности на Запорожской АЭС был достигнут прогресс. Подробности он не привел.
 
В начале октября АЭС перешла в федеральную собственность России по указу российского президента Владимира Путина. Станцией будет управлять АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», ее учредитель — «Росэнергоатом», дочка «Росатома».
 
Леонид Уварчев
 


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