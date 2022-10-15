Швеция подтвердила отказ от совместного расследования взрывов на «Северных потоках»

Швеция отказалась от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) о создании совместной группы для расследования утечек на «Северных потоках», сообщил прокурор Матс Юнгквист. Он отметил, что Стокгольм вместе с тем продолжает работать по этому вопросу с Германией и Данией.



Немецкие СМИ ранее сообщали, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования. Утверждалось, что первой из объединенной следственной группы вышел Стокгольм.



Как объяснил прокурор, совместное расследование предполагает, что Швеции придется делиться конфиденциальной информацией. «В нашем расследовании содержится информация, конфиденциальность которой напрямую связана с национальной безопасностью»,— сказал господин Юнгквист Reuters.



Вместе с тем исполняющая обязанности премьера Магдалена Андерссон отметила, что страна продолжает сотрудничество с Германией и Данией по этому вопросу. Комментируя информацию немецких СМИ, она сказала: «Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы работаем вместе с Германией и Данией по этому вопросу».



В конце сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Все стороны считают, что была совершена диверсия. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее. «Газпром» сообщал, что большие участки газопровода затоплены водой, ремонт может потребовать замены значительной части труб.



Леонид Уварчев

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