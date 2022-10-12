The Guardian: депутаты Консервативной партии в понедельник обсудят возможную отставку Трасс

Влиятельные британские депутаты и бывшие министры планируют в понедельник собраться и обсудить политическое будущее премьера Лиз Трасс, сообщили источники The Guardian. Некоторые из них настаивают на отставке премьера, которая вступила в должность меньше двух месяцев назад. Собеседники газеты считают, что глава правительства находится «в должности, но не у власти».



Инициатором встречи являются союзники Риши Сунака — бывшего министра финансов и главного соперника госпожи Трасс на выборах лидера Консервативной партии. Среди возможных преемников называют самого господина Сунака или главу Минобороны Бена Уоллеса. «Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идет о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого»,— сказал источник The Guardian.



По данным газеты, члены правительства предупреждают депутатов, что вторая за год отставка станет ударом для партии и гарантирует ей поражение на парламентских выборах. Вместе с тем, как пишет издание, в самом кабмине также снижается поддержка премьера.



Лиз Трасс возглавляет правительство с начала сентября. Она сменила в должности Бориса Джонсона, который ушел в отставку на фоне нескольких скандалов. Обсуждение отставки нового премьера связано с негативной реакцией рынков на экономические инициативы госпожи Трасс. В связи с этим она уволила министра финансов Квази Квартенга и повысила корпоративный налог, хотя обещала этого не делать. Новый министр финансов Джереми Хант в первый день работы заявил, что Великобританию ждут тяжелые времена и стране придется экономить.



Леонид Уварчев

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