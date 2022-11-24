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WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 23.11.22, Москва, 08:54    США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на российскую нефть не выше $60 - $70 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
"США и союзники стараются договориться об уровне цен на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель (...) Запад в вопросе санкций против России уделяет больше всего внимания лимиту цен на нефть, который по словам источников, может также составить до $70 за баррель", - отмечает издание.
 
По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно утвердить предел цен. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.
 
ЕС ранее согласился на такой механизм ценообразования, однако страны-члены союза пока не договорились по некоторым деталям, включая сам уровень цены за нефть.
 
В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов. По этому плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.
 
Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
 
Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.
 
Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.
 
В понедельник вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", даже если придется сократить добычу.
 
"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.
 
"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570776/

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WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

«Нефть России», 23.11.22, Москва, 08:54   США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на российскую нефть не выше $60 - $70 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
"США и союзники стараются договориться об уровне цен на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель (...) Запад в вопросе санкций против России уделяет больше всего внимания лимиту цен на нефть, который по словам источников, может также составить до $70 за баррель", - отмечает издание.
 
По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно утвердить предел цен. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.
 
ЕС ранее согласился на такой механизм ценообразования, однако страны-члены союза пока не договорились по некоторым деталям, включая сам уровень цены за нефть.
 
В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов. По этому плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.
 
Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
 
Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.
 
Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.
 
В понедельник вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", даже если придется сократить добычу.
 
"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.
 
"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.
 


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