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La Repubblica: Евросоюз может отложить решение по потолку цен на газ до декабря

Цены на газ
«Нефть России», 23.11.22, Москва, 08:57    Страны Евросоюза все не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ, поэтому принятие решения могут отложить до следующего саммита ЕС, который планируется 19 декабря. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Месяцем ранее эта же газета сообщала, что принятие этого решения отложат на ноябрь.
 
Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий. Первое — если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт/ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.). Второе — если разница с ценой на СПГ превышает €58 на протяжении периода не менее 10 дней. Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.
 
Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: так, Франция выступает за эти меры, Германией — против. В случае, если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.
 
Анастасия ЛаринаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570778/

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La Repubblica: Евросоюз может отложить решение по потолку цен на газ до декабря

«Нефть России», 23.11.22, Москва, 08:57   Страны Евросоюза все не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ, поэтому принятие решения могут отложить до следующего саммита ЕС, который планируется 19 декабря. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Месяцем ранее эта же газета сообщала, что принятие этого решения отложат на ноябрь.
 
Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий. Первое — если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт/ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.). Второе — если разница с ценой на СПГ превышает €58 на протяжении периода не менее 10 дней. Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.
 
Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: так, Франция выступает за эти меры, Германией — против. В случае, если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.
 
Анастасия Ларина
 


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