La Repubblica: Евросоюз может отложить решение по потолку цен на газ до декабря

Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий. Первое — если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт/ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.). Второе — если разница с ценой на СПГ превышает €58 на протяжении периода не менее 10 дней. Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.
Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: так, Франция выступает за эти меры, Германией — против. В случае, если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.
Анастасия ЛаринаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570778/