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Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

Цены на нефть
«Нефть России», 23.11.22, Москва, 09:00    Определенная в качестве предельной цена на российскую нефть будет регулярно подвергаться корректировке, сообщил журналистам представитель американского Минфина.
 
"Мы планируем регулярно корректировать ее, думаю, каждый квартал или даже в полугодие, а не раз в месяц", - цитируют СМИ заявление чиновника.
 
По его словам, это преследует цель "обеспечения определенности на рынке".
 
Как сообщалось, министерство финансов США распространило документ, в котором содержит руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.
 
В документе отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралии сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".
 
Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".
 
В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".
 
Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570779/

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Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

«Нефть России», 23.11.22, Москва, 09:00   Определенная в качестве предельной цена на российскую нефть будет регулярно подвергаться корректировке, сообщил журналистам представитель американского Минфина.
 
"Мы планируем регулярно корректировать ее, думаю, каждый квартал или даже в полугодие, а не раз в месяц", - цитируют СМИ заявление чиновника.
 
По его словам, это преследует цель "обеспечения определенности на рынке".
 
Как сообщалось, министерство финансов США распространило документ, в котором содержит руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.
 
В документе отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралии сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".
 
Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".
 
В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".
 
Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.
 


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