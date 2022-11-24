Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

Определенная в качестве предельной цена на российскую нефть будет регулярно подвергаться корректировке, сообщил журналистам представитель американского Минфина.



"Мы планируем регулярно корректировать ее, думаю, каждый квартал или даже в полугодие, а не раз в месяц", - цитируют СМИ заявление чиновника.



По его словам, это преследует цель "обеспечения определенности на рынке".



Как сообщалось, министерство финансов США распространило документ, в котором содержит руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.



В документе отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралии сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".



Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".



В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".



Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

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