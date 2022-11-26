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Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.11.22, Москва, 08:42    Доллар США и юань слегка растут на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, рубль в целом стабилен на фоне противоречивых факторов: мировые рынки капитала показывают позитивную динамику, но нефтяные котировки продолжают снижаться.
 
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,795 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,07 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,8 коп. - до 8,448 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта слабо меняется, поскольку на нее влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях возможного скорого согласования потолка цен на поставки из России. С другой стороны, мировые рынки капитала растут, также поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. Вместе с тем, участники валютного рынка оценивают опубликованный протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
 
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,25 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,9 за баррель, что на 0,05% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы США выросли в среду вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания ФРС, показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки.
 
"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.
 
Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.
 
В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке проводиться не будут. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 по Москве. Это обуславливает сниженную активность инвесторов в среду.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,27%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, снижается лишь китайский CSI 300 - на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570780/

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Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

«Нефть России», 24.11.22, Москва, 08:42   Доллар США и юань слегка растут на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, рубль в целом стабилен на фоне противоречивых факторов: мировые рынки капитала показывают позитивную динамику, но нефтяные котировки продолжают снижаться.
 
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,795 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,07 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,8 коп. - до 8,448 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта слабо меняется, поскольку на нее влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях возможного скорого согласования потолка цен на поставки из России. С другой стороны, мировые рынки капитала растут, также поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. Вместе с тем, участники валютного рынка оценивают опубликованный протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
 
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,25 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,9 за баррель, что на 0,05% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы США выросли в среду вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания ФРС, показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки.
 
"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.
 
Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.
 
В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке проводиться не будут. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 по Москве. Это обуславливает сниженную активность инвесторов в среду.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,27%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, снижается лишь китайский CSI 300 - на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.
 


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