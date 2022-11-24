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Brent подешевела до $85,1 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 24.11.22, Москва, 08:43    Котировки нефти слабо снижаются утром в четверг после резкого падения по итогам торгов в среду на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.
 
К 8:12 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,34%), до $85,12 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,95 (3,3%), до $85,41 за баррель.
 
Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,27%), до $77,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,01 (3,7%), до $77,94 за баррель.
 
США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на российскую нефть не выше $70 за баррель, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщил Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь, страны с мощной индустрией морских перевозок - Греция и Мальта - не хотят цен ниже $70.
 
"Чем выше потолок цен, тем проще будет покупателям из Индии и Китая получить доступ к транспортным, страховым и иным услугам со стороны стран G7", - написали аналитики Mizuho.
 
Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, указавшие на резкое снижение резервов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе.
 
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей.
 
Тем временем товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей, второго - на 650 тыс. баррелей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570781/

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Brent подешевела до $85,1 за баррель

«Нефть России», 24.11.22, Москва, 08:43   Котировки нефти слабо снижаются утром в четверг после резкого падения по итогам торгов в среду на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.
 
К 8:12 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,34%), до $85,12 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,95 (3,3%), до $85,41 за баррель.
 
Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,27%), до $77,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,01 (3,7%), до $77,94 за баррель.
 
США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на российскую нефть не выше $70 за баррель, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщил Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь, страны с мощной индустрией морских перевозок - Греция и Мальта - не хотят цен ниже $70.
 
"Чем выше потолок цен, тем проще будет покупателям из Индии и Китая получить доступ к транспортным, страховым и иным услугам со стороны стран G7", - написали аналитики Mizuho.
 
Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, указавшие на резкое снижение резервов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе.
 
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей.
 
Тем временем товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей, второго - на 650 тыс. баррелей.
 


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