Суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток-2»

Конституционный суд Германии решил не отклонять иск с требованием раскрыть названия компаний, участвовавших в завершении строительства «Северного потока-2». Об этом сообщил немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», который пытался оспорить иск, поданный изданиями Bild и Die Welt.



Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден в январе 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»). Фонд, в частности, должен был внести «вклад в продолжение строительства» газопровода. Несколько немецких политиков утверждали, что фонд действует в интересах России и «Газпрома».



«К сожалению, Федеральный конституционный суд не принял нашу жалобу (по поводу иска.— "Ъ")… Теперь нам придется назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания. Эти компании ни в чем не виноваты. Они действовали законно. И они доверяли парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. Теперь компаниям приходится опасаться публичных нападок и экономических трудностей»,— говорится в заявлении фонда.



Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд куб. м закончили в сентябре 2021 года. Газопровод не был запущен в коммерческую эксплуатацию, так как в феврале 2022-го власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. В феврале фонд MV отказался от поддержки проекта.



В сентябре на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией. В России после взрывов возбудили дело о международном терроризме. В ноябре Nord Stream допустили провести обследование повреждений.



Лаура Кеффер

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