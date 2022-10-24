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Суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток-2»

Дела судейские
«Нефть России», 25.11.22, Москва, 08:45    Конституционный суд Германии решил не отклонять иск с требованием раскрыть названия компаний, участвовавших в завершении строительства «Северного потока-2». Об этом сообщил немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», который пытался оспорить иск, поданный изданиями Bild и Die Welt.
 
Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден в январе 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»). Фонд, в частности, должен был внести «вклад в продолжение строительства» газопровода. Несколько немецких политиков утверждали, что фонд действует в интересах России и «Газпрома».
 
«К сожалению, Федеральный конституционный суд не принял нашу жалобу (по поводу иска.— "Ъ")… Теперь нам придется назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания. Эти компании ни в чем не виноваты. Они действовали законно. И они доверяли парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. Теперь компаниям приходится опасаться публичных нападок и экономических трудностей»,— говорится в заявлении фонда.
 
Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд куб. м закончили в сентябре 2021 года. Газопровод не был запущен в коммерческую эксплуатацию, так как в феврале 2022-го власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. В феврале фонд MV отказался от поддержки проекта.
 
В сентябре на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией. В России после взрывов возбудили дело о международном терроризме. В ноябре Nord Stream допустили провести обследование повреждений.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570784/

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Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
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Суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток-2»

«Нефть России», 25.11.22, Москва, 08:45   Конституционный суд Германии решил не отклонять иск с требованием раскрыть названия компаний, участвовавших в завершении строительства «Северного потока-2». Об этом сообщил немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», который пытался оспорить иск, поданный изданиями Bild и Die Welt.
 
Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден в январе 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»). Фонд, в частности, должен был внести «вклад в продолжение строительства» газопровода. Несколько немецких политиков утверждали, что фонд действует в интересах России и «Газпрома».
 
«К сожалению, Федеральный конституционный суд не принял нашу жалобу (по поводу иска.— "Ъ")… Теперь нам придется назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания. Эти компании ни в чем не виноваты. Они действовали законно. И они доверяли парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. Теперь компаниям приходится опасаться публичных нападок и экономических трудностей»,— говорится в заявлении фонда.
 
Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд куб. м закончили в сентябре 2021 года. Газопровод не был запущен в коммерческую эксплуатацию, так как в феврале 2022-го власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. В феврале фонд MV отказался от поддержки проекта.
 
В сентябре на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией. В России после взрывов возбудили дело о международном терроризме. В ноябре Nord Stream допустили провести обследование повреждений.
 
Лаура Кеффер
 


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