Бельгия блокирует экспорт ядерных технологий в Великобританию

Между Бельгией и Великобританией возник конфликт после того, как бельгийское правительство заблокировало экспорт технологий, необходимых для поддержания британского ядерного сдерживания, при том, что обе страны являются членами НАТО. Об этом пишет газета The Times.



Великобритании требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия, которым, как утверждается, нет аналогов в мире, производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене.



Прессы используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, которое отвечает за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.



Сделку заблокировал член партии «Зеленые», заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который является противником ядерного оружия, пишет The Times.



Ситуация обострилась из-за того, что Лондон пригрозил отменить заказ на поставки автоматических винтовок производства FN Herstal на сумму £514,90 млн (€600 млн), если экспорт ядерных технологий не будет возобновлен.



Высокопоставленные источники The Times в бельгийском правительстве опасаются, что конфликт между Бельгией и Великобританией может угрожать единству Запада и НАТО в Европе.



Дарья Эрозбек

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570785/