Бельгия блокирует экспорт ядерных технологий в Великобританию

Великобритании требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия, которым, как утверждается, нет аналогов в мире, производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене.
Прессы используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, которое отвечает за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.
Сделку заблокировал член партии «Зеленые», заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который является противником ядерного оружия, пишет The Times.
Ситуация обострилась из-за того, что Лондон пригрозил отменить заказ на поставки автоматических винтовок производства FN Herstal на сумму £514,90 млн (€600 млн), если экспорт ядерных технологий не будет возобновлен.
Высокопоставленные источники The Times в бельгийском правительстве опасаются, что конфликт между Бельгией и Великобританией может угрожать единству Запада и НАТО в Европе.
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