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Путин ждет от «Ростеха» прорыва в микроэлектронике, авиастроении и 5G

Российские компании
«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:39    Президент Владимир Путин призвал «Ростех» более активно работать по перспективным направлениям, которые обеспечивают «технологический суверенитет России». По его мнению, нужны прорывные результаты по таким направлениям, как микроэлектроника, авиастроение и оборудование для сетей 5G.
 
«Безусловно, жду от "Ростеха" заметных, прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронная компонентная база, авиастроение, оборудование для сетей связи пятого поколения, в целом более эффективного поиска, реализации и продвижения отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок»,— сказал господин Путин на мероприятии к 15-летию госкорпорации. Его слова приводятся на сайте Кремля.
 
По мнению президента, у России есть необходимое для прорывных результатов: «великолепные, уникальные научные школы мирового уровня, новаторские, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощная промышленная база, опытные, квалифицированные рабочие кадры, талантливая, сильная, хорошо мотивированная молодежь». Глава государства считает, что весомая доля этого «огромного интеллектуального, производственного потенциала» сосредоточена в контуре управления «Ростеха».
 
Глава Минцифры Максут Шадаев накануне заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, так как все иностранные IT-компании ушли с рынка. Вместе с тем он считает, что масштаб отъезда IT-специалистов из России не глобальный, «серьезного ущерба он не нанес».
 
США в ноябре ужесточили санкции против российских производителей и разработчиков микроэлектроники. Вашингтон ввел блокирующие ограничения против ряда компаний, благодаря которым, как считают в США, российский разработчик чипов «Миландр» размещал заказы за рубежом. Источники «Ъ» считают, что это грозит полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, в то время как отечественные фабрики способны покрыть только 3% спроса на микросхемы.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570788/

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Путин ждет от «Ростеха» прорыва в микроэлектронике, авиастроении и 5G

«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:39   Президент Владимир Путин призвал «Ростех» более активно работать по перспективным направлениям, которые обеспечивают «технологический суверенитет России». По его мнению, нужны прорывные результаты по таким направлениям, как микроэлектроника, авиастроение и оборудование для сетей 5G.
 
«Безусловно, жду от "Ростеха" заметных, прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронная компонентная база, авиастроение, оборудование для сетей связи пятого поколения, в целом более эффективного поиска, реализации и продвижения отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок»,— сказал господин Путин на мероприятии к 15-летию госкорпорации. Его слова приводятся на сайте Кремля.
 
По мнению президента, у России есть необходимое для прорывных результатов: «великолепные, уникальные научные школы мирового уровня, новаторские, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощная промышленная база, опытные, квалифицированные рабочие кадры, талантливая, сильная, хорошо мотивированная молодежь». Глава государства считает, что весомая доля этого «огромного интеллектуального, производственного потенциала» сосредоточена в контуре управления «Ростеха».
 
Глава Минцифры Максут Шадаев накануне заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, так как все иностранные IT-компании ушли с рынка. Вместе с тем он считает, что масштаб отъезда IT-специалистов из России не глобальный, «серьезного ущерба он не нанес».
 
США в ноябре ужесточили санкции против российских производителей и разработчиков микроэлектроники. Вашингтон ввел блокирующие ограничения против ряда компаний, благодаря которым, как считают в США, российский разработчик чипов «Миландр» размещал заказы за рубежом. Источники «Ъ» считают, что это грозит полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, в то время как отечественные фабрики способны покрыть только 3% спроса на микросхемы.
 
Леонид Уварчев
 


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