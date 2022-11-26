О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 16 декабря 2022 года, пятница , 07:40:55 мск
Нефть, Brent: $79.8 -7,18
Валюта:    62.38 +1,9    65.84 +2,96
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Украинская делегация обещает бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат РФ

Политика
«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:40    Делегация Украины заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока Россия входит в ее состав. Постоянный комитет ПА ОБСЕ 25 ноября не принял решение об исключении российской делегации. По информации украинской газеты «Европейская правда», в знак протеста заседание кроме украинцев покинули также представители Литвы и Эстонии.
 
«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян»,— написала член делегации Евгения Кравчук («Слуга народа») в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
 
20-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ стартовала в четверг, 24 ноября. Она проходит без участия делегатов из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии уверены, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Между тем украинские делегаты и многие их западные коллеги призывают «хотя бы приостановить» их членство в ОБСЕ.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570789/

Путин ждет от «Ростеха» прорыва в микроэлектронике, авиастроении и 5GМаск создаст «альтернативный телефон», если Apple и Google удалят Twitter
Просмотров: 2989

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.11.22
Украинская делегация обещает бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат РФ
18.11.22
Cенаторы США намерены запретить сделки правительства с производителями чипов из КНР
14.11.22
Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику
12.11.22
Байден предупредит Си о расширении военного присутствия в АТР при обострении угроз от КНДР
11.11.22
США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая
08.11.22
Молдавия допустила введение санкций против «Газпрома»
28.10.22
Politico: Макрон и Шольц недовольны планами США дать преференции работающим в стране компаниям
22.10.22
В Венгрии назвали опасным высказывание еврокомиссара об окончании кризиса после поражения России
18.10.22
Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост
17.10.22
Британские парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Трасс уйти в отставку
17.10.22
The Times: Трасс обратится к консерваторам из-за риска отставки
16.10.22
The Guardian: депутаты Консервативной партии в понедельник обсудят возможную отставку Трасс
12.10.22
Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией
12.10.22
Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим
10.10.22
Американские законодатели предложили приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Украинская делегация обещает бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат РФ

«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:40   Делегация Украины заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока Россия входит в ее состав. Постоянный комитет ПА ОБСЕ 25 ноября не принял решение об исключении российской делегации. По информации украинской газеты «Европейская правда», в знак протеста заседание кроме украинцев покинули также представители Литвы и Эстонии.
 
«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян»,— написала член делегации Евгения Кравчук («Слуга народа») в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
 
20-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ стартовала в четверг, 24 ноября. Она проходит без участия делегатов из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии уверены, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Между тем украинские делегаты и многие их западные коллеги призывают «хотя бы приостановить» их членство в ОБСЕ.
 
Леонид Уварчев
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →