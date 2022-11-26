Украинская делегация обещает бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат РФ
«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:40 Делегация Украины заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока Россия входит в ее состав. Постоянный комитет ПА ОБСЕ 25 ноября не принял решение об исключении российской делегации. По информации украинской газеты «Европейская правда», в знак протеста заседание кроме украинцев покинули также представители Литвы и Эстонии.
«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян»,— написала член делегации Евгения Кравчук («Слуга народа») в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
20-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ стартовала в четверг, 24 ноября. Она проходит без участия делегатов из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии уверены, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Между тем украинские делегаты и многие их западные коллеги призывают «хотя бы приостановить» их членство в ОБСЕ.
Леонид Уварчев
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