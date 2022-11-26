Маск создаст «альтернативный телефон», если Apple и Google удалят Twitter
«Нефть России», 26.11.22, Москва, 06:44 Глава Twitter Илон Маск не исключил, что создаст свой смартфон, если приложение соцсети будет удалено из магазинов App Store и Google Play. Так он отреагировал на комментарий политического обозревателя Лиз Уилер. Она предположила, что бизнесмен смог бы создать свой смартфон, если Twitter пропадет из магазинов, и что многие бы с радостью отказались «от предвзятых, шпионящих iPhone и Android».
«Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон»,— написал господин Маск в Twitter.
Илон Маск — основатель платежной системы PayPal, производителя космической техники SpaceX, производителя электромобилей Tesla и инфраструктурной компании The Boring Company. В конце октября он купил Twitter за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, но бизнесмен намерен расширить штат. Он также обещал ослабить правила модерации и пересмотреть правила верификации пользователей.
Леонид Уварчев
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