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Президент Молдавии призвала сограждан экономить энергоресурсы

Кризис
«Нефть России», 20.01.22, Москва, 21:32    Президент Молдавии Майя Санду в онлайн-обращении к согражданам призвала их экономить энергоресурсы в связи с энергетическим кризисом: более рационально использовать энергию, в том числе на работе и утеплить свои дома.
 
Она отметила, что власти делают все возможное для решения проблем, а правительство пришло на помощь жителям, выплатив компенсации, "но государство не может оплатить все расходы в связи с подорожанием, потому что не останется денег на другие нужды страны".
 
Говоря о овом кризисе с поставками газа в страну, Санду отметила, что "Молдавия сильно зависит от ситуации, сложившейся на рынке".
 
"Это сложная ситуация для многих потребителей, экономики и государства. Предыдущие власти не инвестировали в возобновляемую энергию, поэтому мы полностью зависимы от ситуации на рынке в регионе. Но ситуацию на рынке сегодня нельзя назвать нормальной. Цены на газ за последние месяцы выросли в десятки раз. Мы не можем отказаться от сегодняшнего импорта газа, как и не можем за одну ночь построить альтернативные источники производства энергии", - подчеркнула президент.
 
"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. По условиям этого договора, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.
 
19 января "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что авансовый платеж не был сделан в полном объеме.
 
В четверг парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. После этого правительство приняло меры, чтобы "Молдовагаз" выполнила свои обязательства перед "Газпромом", деньги на аванс выделила комиссия по ЧС. После этого компания заплатила оставшиеся $34 млн из авансового платежа за январь на общую сумму в $63 млн.
 
После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, оговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре - $550, а в январе - $647 за 1000 куб. метров.
 
Чебан ранее заявлял, что если цена сохранится на таком уровне и в феврале, то предприятие обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении тарифа на газ для конечных потребителей еще на 30-35%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566486/
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Президент Молдавии призвала сограждан экономить энергоресурсы

«Нефть России», 20.01.22, Москва, 21:32   Президент Молдавии Майя Санду в онлайн-обращении к согражданам призвала их экономить энергоресурсы в связи с энергетическим кризисом: более рационально использовать энергию, в том числе на работе и утеплить свои дома.
 
Она отметила, что власти делают все возможное для решения проблем, а правительство пришло на помощь жителям, выплатив компенсации, "но государство не может оплатить все расходы в связи с подорожанием, потому что не останется денег на другие нужды страны".
 
Говоря о овом кризисе с поставками газа в страну, Санду отметила, что "Молдавия сильно зависит от ситуации, сложившейся на рынке".
 
"Это сложная ситуация для многих потребителей, экономики и государства. Предыдущие власти не инвестировали в возобновляемую энергию, поэтому мы полностью зависимы от ситуации на рынке в регионе. Но ситуацию на рынке сегодня нельзя назвать нормальной. Цены на газ за последние месяцы выросли в десятки раз. Мы не можем отказаться от сегодняшнего импорта газа, как и не можем за одну ночь построить альтернативные источники производства энергии", - подчеркнула президент.
 
"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. По условиям этого договора, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.
 
19 января "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что авансовый платеж не был сделан в полном объеме.
 
В четверг парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. После этого правительство приняло меры, чтобы "Молдовагаз" выполнила свои обязательства перед "Газпромом", деньги на аванс выделила комиссия по ЧС. После этого компания заплатила оставшиеся $34 млн из авансового платежа за январь на общую сумму в $63 млн.
 
После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, оговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре - $550, а в январе - $647 за 1000 куб. метров.
 
Чебан ранее заявлял, что если цена сохранится на таком уровне и в феврале, то предприятие обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении тарифа на газ для конечных потребителей еще на 30-35%.
 


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