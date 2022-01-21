Кабмин ФРГ един по вопросу "Северного потока 2"

Правительство ФРГ едино в позиции по отношению к "Северному потоку 2", заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.



"Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины", - заявил он на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером, отвечая вопрос, едины ли три политика по вопросу возможных санкций против "Северного потока 2" при эскалации ситуации вокруг Украины.



Трое политика представляют три партии правящей коалиции. Хабек является лидером "Зеленых", последовательных критиков "Северного потока 2", Линднер возглавляет либеральную Свободную демократическую партию, которая также критически настроена к проекту, а Шольц представляет социал-демократов, в стане которых звучат голоса в поддержку проекта как экономического и не связанного с политикой.



Представители трех партий в последнее время по-разному отвечали на вопросы по судьбе "Северного потока 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, что вызвало спекуляции в СМИ о расхождениях в коалиционных партиях по вопросу возможных мер против трубопровода.



Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.



Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

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