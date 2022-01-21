О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 22 января 2022 года, суббота , 01:47:20 мск
Нефть, Brent: $86.97 -1,42
Валюта:    76.44 -0,43    86.82 -0,31
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

Газопроводы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:54    Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
 
Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
 
"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил он.
 
Аналитик добавил, что Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряжённости в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта - особенно если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом",- сказал Маринченко.
 
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
 
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
 
Глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости о намерении запросить мнение Украины по "Северному потоку — 2". Тогда в соответствии с газовым законодательством Евросоюза срок сертификации может быть продлён ещё на два месяца.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566559/
Кабмин ФРГ един по вопросу "Северного потока 2"Курс доллара обновил максимум за девять месяцев
Просмотров: 160

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

21.01.22
В регионе Германии выступили за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2»
21.01.22
В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток - 2"
21.01.22
Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить
21.01.22
Чем рискует Германия в случае отказа от сертификации «Северного потока – 2»
20.01.22
Германский регулятор независим в вопросах сертификации Nord Stream 2
20.01.22
Реверс газа по Ямалу - Европе идет уже месяц, прямая прокачка в Германию не возобновляется
18.01.22
Стоит ли запускать «Северный поток-2»
17.01.22
Бизнес ФРГ считает, что Германии для энергоперехода важен и Nord Stream 2, и ГТС Украины
13.01.22
Глава комитета Бундестага объяснил критику Nord Stream 2 экономическими интересами стран
10.01.22
Saxo Bank ждет запуска "Северного потока 2" не раньше II полугодия
07.01.22
Запуск "Северного потока 2" могут отложить политические соображения
05.01.22
Реверс из Германии в Польшу по "Ямал-Европе" снизился более чем в 5 раз
01.01.22
Россия продолжает качать газ по Ямал-Европе в сторону Польши на высоких уровнях
01.01.22
Физический поток газа по Ямалу - Европе в ФРГ с 1 января не возобновился, реверс вырос

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:54   Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
 
Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
 
"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил он.
 
Аналитик добавил, что Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряжённости в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта - особенно если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом",- сказал Маринченко.
 
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
 
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
 
Глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости о намерении запросить мнение Украины по "Северному потоку — 2". Тогда в соответствии с газовым законодательством Евросоюза срок сертификации может быть продлён ещё на два месяца.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →