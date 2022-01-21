Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии



Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.



"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил он.



Аналитик добавил, что Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряжённости в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта - особенно если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом",- сказал Маринченко.



"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".



Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.



Глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.



Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости о намерении запросить мнение Украины по "Северному потоку — 2". Тогда в соответствии с газовым законодательством Евросоюза срок сертификации может быть продлён ещё на два месяца.

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