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Курс доллара обновил максимум за девять месяцев

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:55    Доллар в ходе торгов поднялся до максимума за девять месяцев, достигнув 77,5 рубля. Фондовый рынок России завершил торговую неделю падением. Инвесторы благосклонно восприняли переговоры Лаврова с Блинкеном, но другие негативные факторы, в том числе подешевевшая нефть, оказались сильнее, отмечают аналитики
 
Рубль к завершению торговой недели подешевел по отношению к основным валютам, показывает статистика торгов.
 
Курс доллара в ходе торгов 21 января поднялся до 77,5 рубля — это максимум с середины апреля 2021 года, следует из данных Московской биржи. На пике за день американская валюта стоила почти на 82 копейки больше, чем на закрытии торгов 20 января. Предыдущий максимум с начала 2022 года был зафиксирован 6 января, когда доллар дорожал в течение дня до 77,3 рубля.
 
Курс евро в ходе торгов достиг 87,97 рубля — это максимум за всю торговую неделю. Дороже евро в 2022 году стоил только 14 января, когда стоимость валюты выросла до 88,14 рубля. На пике 21 января евро стоил на 1,26 рубля больше, чем на закрытии торгов 20 января.
 
Основные фондовые индексы России закончили торги в пятницу падением. Индекс Мосбиржи снизился на 2,18%, до 3439,25 пункта. Индекс РТС потерял 3,36% и опустился до 1401,88 пункта. Рынок упал после двух дней роста подряд, которые, в свою очередь, последовали за крупнейшим снижением с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Некоторые эксперты отмечали , что рост был скорее техническим и неустойчивым.
 
На торгах подешевели в том числе бумаги «Ренессанс Страхования» (-6%), «Детского мира» (-4,65%), VK (бывшая Mail.ru Group, -4,28%), Сбербанка (-2,68%) и «Яндекса» (-1,69%). Подорожали бумаги «Полюса» (+3,21%), «Новатэка» (+1,36%), «Магнита» (+1,25%) и «Газпрома» (+1,03%). На выходных торги на Московской бирже не проводятся.
 
Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в марте поднялась выше $88 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Но это все равно на 0,238% меньше, чем было на закрытии торгов накануне. В ходе торгов цены на фьючерсы падали до $85,7 за баррель, показывает график на сайте биржи.
 
Рубль в течение дня даже рос к основным валютам после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, следует из обзора эксперта инвестиционной компании BCS Express Дмитрия Бабина. Однако развивающиеся валюты в целом оказались под давлением из-за отказа инвесторов от рисковых активов, а на российском долговом рынке сохранилась негативная динамика, утверждает Бабин. На рынок акций повлиял негативный финансовый внешний фон, написал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Укреплению рубля помешала подешевевшая нефть и «перманентная» геополитическая напряженность, считает он.
 
Фондовые индексы снижаются и в США, и инвесторы в пятницу, 21 января, предпочли продавать, привел «Интерфакс» комментарий инвестиционного стратега «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева. Он обратил внимание на рост акций голубых фишек и падение бумаг «второго эшелона». Это значит, что игроки инвестировали в наиболее пострадавшие от распродажи на этой неделе имена в расчете на быстрое восстановление котировок, пояснил эксперт.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566560/
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Курс доллара обновил максимум за девять месяцев

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 20:55   Доллар в ходе торгов поднялся до максимума за девять месяцев, достигнув 77,5 рубля. Фондовый рынок России завершил торговую неделю падением. Инвесторы благосклонно восприняли переговоры Лаврова с Блинкеном, но другие негативные факторы, в том числе подешевевшая нефть, оказались сильнее, отмечают аналитики
 
Рубль к завершению торговой недели подешевел по отношению к основным валютам, показывает статистика торгов.
 
Курс доллара в ходе торгов 21 января поднялся до 77,5 рубля — это максимум с середины апреля 2021 года, следует из данных Московской биржи. На пике за день американская валюта стоила почти на 82 копейки больше, чем на закрытии торгов 20 января. Предыдущий максимум с начала 2022 года был зафиксирован 6 января, когда доллар дорожал в течение дня до 77,3 рубля.
 
Курс евро в ходе торгов достиг 87,97 рубля — это максимум за всю торговую неделю. Дороже евро в 2022 году стоил только 14 января, когда стоимость валюты выросла до 88,14 рубля. На пике 21 января евро стоил на 1,26 рубля больше, чем на закрытии торгов 20 января.
 
Основные фондовые индексы России закончили торги в пятницу падением. Индекс Мосбиржи снизился на 2,18%, до 3439,25 пункта. Индекс РТС потерял 3,36% и опустился до 1401,88 пункта. Рынок упал после двух дней роста подряд, которые, в свою очередь, последовали за крупнейшим снижением с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Некоторые эксперты отмечали , что рост был скорее техническим и неустойчивым.
 
На торгах подешевели в том числе бумаги «Ренессанс Страхования» (-6%), «Детского мира» (-4,65%), VK (бывшая Mail.ru Group, -4,28%), Сбербанка (-2,68%) и «Яндекса» (-1,69%). Подорожали бумаги «Полюса» (+3,21%), «Новатэка» (+1,36%), «Магнита» (+1,25%) и «Газпрома» (+1,03%). На выходных торги на Московской бирже не проводятся.
 
Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в марте поднялась выше $88 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Но это все равно на 0,238% меньше, чем было на закрытии торгов накануне. В ходе торгов цены на фьючерсы падали до $85,7 за баррель, показывает график на сайте биржи.
 
Рубль в течение дня даже рос к основным валютам после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, следует из обзора эксперта инвестиционной компании BCS Express Дмитрия Бабина. Однако развивающиеся валюты в целом оказались под давлением из-за отказа инвесторов от рисковых активов, а на российском долговом рынке сохранилась негативная динамика, утверждает Бабин. На рынок акций повлиял негативный финансовый внешний фон, написал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Укреплению рубля помешала подешевевшая нефть и «перманентная» геополитическая напряженность, считает он.
 
Фондовые индексы снижаются и в США, и инвесторы в пятницу, 21 января, предпочли продавать, привел «Интерфакс» комментарий инвестиционного стратега «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева. Он обратил внимание на рост акций голубых фишек и падение бумаг «второго эшелона». Это значит, что игроки инвестировали в наиболее пострадавшие от распродажи на этой неделе имена в расчете на быстрое восстановление котировок, пояснил эксперт.
 


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