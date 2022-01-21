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Люксембург и Австрия выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС

Атомная энергетика
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:00    Главы экологических ведомств Люксембурга и Австрии выступили против включения атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Об этом они сообщили в пятницу агентству Франс Пресс (АФП) перед началом встречи министров экологии и энергетики ЕС во французском Амьене.
 
"Включение атома в этот список послужило бы неверным сигналом. Это не экономичная и не переходная энергия, на ее развитие требуется слишком много времени", - заявила министр охраны окружающей среды, климата и устойчивого развития Люксембурга Кароль Дишбур.
 
"Такой шаг не приемлем для нас, это подорвет доверие к таксономии. Было бы неправильно называть такую энергию "устойчивой", когда она таковой не является, если она не безопасна, если она не решила проблем прошлого, если она слишком дорога и слишком медленная [в развитии], чтобы противостоять изменению климата", - заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер. Она добавила, что вместе с Люксембургом Австрия готова будет обратиться к юридическим инструментам, "если Еврокомиссия продолжит идти в данном направлении".
 
Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил мнение, что Евросоюзу стоит включать газ и атомную энергетику в список зеленых источников энергии. Германия сейчас отказывается от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газовых электростанций, чтобы осуществить энергетический переход и стать к 2045 г. климатически нейтральной.
 
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566563/
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Люксембург и Австрия выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 21:00   Главы экологических ведомств Люксембурга и Австрии выступили против включения атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Об этом они сообщили в пятницу агентству Франс Пресс (АФП) перед началом встречи министров экологии и энергетики ЕС во французском Амьене.
 
"Включение атома в этот список послужило бы неверным сигналом. Это не экономичная и не переходная энергия, на ее развитие требуется слишком много времени", - заявила министр охраны окружающей среды, климата и устойчивого развития Люксембурга Кароль Дишбур.
 
"Такой шаг не приемлем для нас, это подорвет доверие к таксономии. Было бы неправильно называть такую энергию "устойчивой", когда она таковой не является, если она не безопасна, если она не решила проблем прошлого, если она слишком дорога и слишком медленная [в развитии], чтобы противостоять изменению климата", - заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер. Она добавила, что вместе с Люксембургом Австрия готова будет обратиться к юридическим инструментам, "если Еврокомиссия продолжит идти в данном направлении".
 
Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил мнение, что Евросоюзу стоит включать газ и атомную энергетику в список зеленых источников энергии. Германия сейчас отказывается от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газовых электростанций, чтобы осуществить энергетический переход и стать к 2045 г. климатически нейтральной.
 
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.
 


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