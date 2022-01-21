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Американская ракета Atlas V вывела на орбиту разведывательные спутники Пентагона

События
«Нефть России», 21.01.22, Москва, 22:40    Тяжелая ракета-носитель Atlas V, стартовавшая в пятницу, успешно вывела на орбиту два спутника в интересах Минобороны США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).
 
Ракета забросила на геосинхронную орбиту спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP), целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран. Спутники Пентагона пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара - в 2016 году.
 
Новые спутники выведены на орбиту высотой около 35,9 тысяч км. Вся информация об их операциях строго засекречена.
 
Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V компании ULA был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).
 
Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V, способная выводить на орбиту грузы массой до 18,8 т, создана компанией ULA. Она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.
 
При этом на первой ступени ракеты были использован двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566569/
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Американская ракета Atlas V вывела на орбиту разведывательные спутники Пентагона

«Нефть России», 21.01.22, Москва, 22:40   Тяжелая ракета-носитель Atlas V, стартовавшая в пятницу, успешно вывела на орбиту два спутника в интересах Минобороны США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).
 
Ракета забросила на геосинхронную орбиту спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP), целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран. Спутники Пентагона пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара - в 2016 году.
 
Новые спутники выведены на орбиту высотой около 35,9 тысяч км. Вся информация об их операциях строго засекречена.
 
Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V компании ULA был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).
 
Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V, способная выводить на орбиту грузы массой до 18,8 т, создана компанией ULA. Она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.
 
При этом на первой ступени ракеты были использован двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".
 


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