О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 23 января 2022 года, воскресенье , 11:41:51 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В целях экономии газа зиму на Украине закончат досрочно

Украина и газ
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 09:32    На днях еще недавно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что стране не хватает порядка двух миллиардов кубометров газа в первом квартале 2022 года, тем самым обострив и без того напряженную ситуацию. Как пишет обозреватель РИА Новости, в этой связи украинские власти могут начать отбирать (то есть воровать) российский газ из транзитного потока.
 
Конечно, зачасту. экс-руководители оказываются более трезвомыслящими и даже склонными к пессимизму, чем при исполнении. И Буславец не исключение. Но примечательно, что официальный Киев, в том числе ответственные за энергетику лица, на этот раз предпочли никак не комментировать заявление своей коллеги, хотя до этого такого рода негативные прогнозы старались быстро опровергать.
 
Сказать, что прогнозы экс-министра стали громом среди ясного неба, нельзя. О необходимости докупать уже в первом квартале года импортный газ, как и о перспективе его возможного воровства из транзитного трубопровода, трубы первым в декабре 2021 года написал в письме, адресованном правительству, Министерству энергетики, офису президента и регулятору на рынке газа генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Именно он сейчас и отвечает за транзит газа.
 
Сделал такое заявление он непублично, но письмо утекло в "эфир". В нем говорилось о критической необходимости закупки за рубежом 1,5 миллиарда кубов голубого топлива в первом квартале, а также о важности прекращения операторами газораспределительных сетей отбора (воровства) из транзитной трубы газа, закупленного ОГТСУ под производственно-технологические потери. "Хор платных провластных блогеров в ответ запел песню: "Вы всё врете!", -- пишет автор статьи.
 
Уже 3 января бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в статье подтвердил: осуществлять импорт необходимо. Для первого квартала он оценил это в объеме как минимум в два-три миллиарда кубометров. В случае отсутствия импорта -- воровство газа из транзитной трубы он счел неизбежным.
 
Буславец в своем прогнозе уточнила, что не хватить может двух миллиардов кубометров. Иначе -- отбор газа из транзита. Она окрасила свой прогноз некоторыми подробностями. "На момент публикации ее заявления в ПХГ было 12,2 миллиарда кубометров (теперь 12,1), из которых 4,7 миллиарда составлял технологический минимум газа, который поднять из хранилищ нельзя, а 0,9 миллиарда кубометров принадлежали частным владельцам и даже не были растаможены. То есть реально в распоряжении оставалось 6,6 (теперь 6,5) миллиарда кубометров", -- пишет РИА Новости.
 
Есть еще один нюанс. Для прохождения холодной поры на Украине впервые зимой загрузили работой 14 из 15 энергоблоков АЭС. Благодаря этому, а также довольно теплой погоде и активным закупкам недешевого импортного угля энергосистема страны пока справляется с ходом отопительного сезона. Но за все нужно платить. "Понятно, что опора энергосистемы на максимальную загрузку АЭС -- в принципе рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. Правда, пока и тут везет", -- отмечает обозреватель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566597/
В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута произошел пожарВ Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
Просмотров: 96

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

17.01.22
На Украине пожаловались на "сумасшедшую" стоимость газа
14.01.22
Украина в 2021 году уменьшила потребление газа на 6,6%
11.01.22
Украина в 2021 г сократила на 4% объем добычи газа, до 13,67 млрд кубов
10.01.22
Поставки газа на Украину в 2021 году снизились в 6,2 раза
10.01.22
"Укртрансгаз" заявил о сокращении заполненности газохранилищ Украины до 42,1%
04.01.22
Экс-глава «Нафтогаза» допустил отбор российского газа из транзита при негативном сценарии
29.12.21
Порошенко оценил потери Украины от несвоевременной закупки газа в $7 млрд
28.12.21
На Украине спотовые цены на газ за два дня выросли вдвое
27.12.21
Порошенко заявил, что Украина переплачивает за газ в десятикратном размере
27.12.21
Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа
25.12.21
В "Нафтогазе" не нашли альтернативы российскому газу
25.12.21
«Нафтогаз» оценил шансы Украины получить газ из альтернативных источников
24.12.21
В Раде рассказали, сколько переплатит Украина за дефицитный газ
23.12.21
"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,13 сек.

В целях экономии газа зиму на Украине закончат досрочно

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 09:32   На днях еще недавно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что стране не хватает порядка двух миллиардов кубометров газа в первом квартале 2022 года, тем самым обострив и без того напряженную ситуацию. Как пишет обозреватель РИА Новости, в этой связи украинские власти могут начать отбирать (то есть воровать) российский газ из транзитного потока.
 
Конечно, зачасту. экс-руководители оказываются более трезвомыслящими и даже склонными к пессимизму, чем при исполнении. И Буславец не исключение. Но примечательно, что официальный Киев, в том числе ответственные за энергетику лица, на этот раз предпочли никак не комментировать заявление своей коллеги, хотя до этого такого рода негативные прогнозы старались быстро опровергать.
 
Сказать, что прогнозы экс-министра стали громом среди ясного неба, нельзя. О необходимости докупать уже в первом квартале года импортный газ, как и о перспективе его возможного воровства из транзитного трубопровода, трубы первым в декабре 2021 года написал в письме, адресованном правительству, Министерству энергетики, офису президента и регулятору на рынке газа генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Именно он сейчас и отвечает за транзит газа.
 
Сделал такое заявление он непублично, но письмо утекло в "эфир". В нем говорилось о критической необходимости закупки за рубежом 1,5 миллиарда кубов голубого топлива в первом квартале, а также о важности прекращения операторами газораспределительных сетей отбора (воровства) из транзитной трубы газа, закупленного ОГТСУ под производственно-технологические потери. "Хор платных провластных блогеров в ответ запел песню: "Вы всё врете!", -- пишет автор статьи.
 
Уже 3 января бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в статье подтвердил: осуществлять импорт необходимо. Для первого квартала он оценил это в объеме как минимум в два-три миллиарда кубометров. В случае отсутствия импорта -- воровство газа из транзитной трубы он счел неизбежным.
 
Буславец в своем прогнозе уточнила, что не хватить может двух миллиардов кубометров. Иначе -- отбор газа из транзита. Она окрасила свой прогноз некоторыми подробностями. "На момент публикации ее заявления в ПХГ было 12,2 миллиарда кубометров (теперь 12,1), из которых 4,7 миллиарда составлял технологический минимум газа, который поднять из хранилищ нельзя, а 0,9 миллиарда кубометров принадлежали частным владельцам и даже не были растаможены. То есть реально в распоряжении оставалось 6,6 (теперь 6,5) миллиарда кубометров", -- пишет РИА Новости.
 
Есть еще один нюанс. Для прохождения холодной поры на Украине впервые зимой загрузили работой 14 из 15 энергоблоков АЭС. Благодаря этому, а также довольно теплой погоде и активным закупкам недешевого импортного угля энергосистема страны пока справляется с ходом отопительного сезона. Но за все нужно платить. "Понятно, что опора энергосистемы на максимальную загрузку АЭС -- в принципе рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. Правда, пока и тут везет", -- отмечает обозреватель.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →