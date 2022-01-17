В целях экономии газа зиму на Украине закончат досрочно

На днях еще недавно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что стране не хватает порядка двух миллиардов кубометров газа в первом квартале 2022 года, тем самым обострив и без того напряженную ситуацию. Как пишет обозреватель РИА Новости, в этой связи украинские власти могут начать отбирать (то есть воровать) российский газ из транзитного потока.



Конечно, зачасту. экс-руководители оказываются более трезвомыслящими и даже склонными к пессимизму, чем при исполнении. И Буславец не исключение. Но примечательно, что официальный Киев, в том числе ответственные за энергетику лица, на этот раз предпочли никак не комментировать заявление своей коллеги, хотя до этого такого рода негативные прогнозы старались быстро опровергать.



Сказать, что прогнозы экс-министра стали громом среди ясного неба, нельзя. О необходимости докупать уже в первом квартале года импортный газ, как и о перспективе его возможного воровства из транзитного трубопровода, трубы первым в декабре 2021 года написал в письме, адресованном правительству, Министерству энергетики, офису президента и регулятору на рынке газа генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Именно он сейчас и отвечает за транзит газа.



Сделал такое заявление он непублично, но письмо утекло в "эфир". В нем говорилось о критической необходимости закупки за рубежом 1,5 миллиарда кубов голубого топлива в первом квартале, а также о важности прекращения операторами газораспределительных сетей отбора (воровства) из транзитной трубы газа, закупленного ОГТСУ под производственно-технологические потери. "Хор платных провластных блогеров в ответ запел песню: "Вы всё врете!", -- пишет автор статьи.



Уже 3 января бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в статье подтвердил: осуществлять импорт необходимо. Для первого квартала он оценил это в объеме как минимум в два-три миллиарда кубометров. В случае отсутствия импорта -- воровство газа из транзитной трубы он счел неизбежным.



Буславец в своем прогнозе уточнила, что не хватить может двух миллиардов кубометров. Иначе -- отбор газа из транзита. Она окрасила свой прогноз некоторыми подробностями. "На момент публикации ее заявления в ПХГ было 12,2 миллиарда кубометров (теперь 12,1), из которых 4,7 миллиарда составлял технологический минимум газа, который поднять из хранилищ нельзя, а 0,9 миллиарда кубометров принадлежали частным владельцам и даже не были растаможены. То есть реально в распоряжении оставалось 6,6 (теперь 6,5) миллиарда кубометров", -- пишет РИА Новости.



Есть еще один нюанс. Для прохождения холодной поры на Украине впервые зимой загрузили работой 14 из 15 энергоблоков АЭС. Благодаря этому, а также довольно теплой погоде и активным закупкам недешевого импортного угля энергосистема страны пока справляется с ходом отопительного сезона. Но за все нужно платить. "Понятно, что опора энергосистемы на максимальную загрузку АЭС -- в принципе рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. Правда, пока и тут везет", -- отмечает обозреватель.

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