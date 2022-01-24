Кубометр кубометру рознь. Газ «Роснефти» теряет энергию в трубах «Газпрома»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просит премьера Михаила Мишустина скорректировать то, как нормативно регулируется качество газа при его транспортировке по газотранспортной системе (ГТС) «Газпрома». Соответствующее письмо было направлено 9 декабря 2021 года (копия есть у “Ъ”). В РФ учет транспортируемого газа ведется в кубометрах. Однако, пишет господин Сечин, действующее регулирование не гарантирует сохранения энергетической ценности газа в результате транспортировки в том случае, если фактическая калорийность сдаваемого в ГТС газа превышает минимальное значение.
Суть в том, что «Газпром» принимает газ независимых производителей в ГТС с оплатой за единицы объема (кубометры). В процессе транспортировки по магистральным газопроводам происходит смешение более калорийного газа независимых производителей из газоконденсатных залежей, а также сухого отбензиненного газа, полученного после переработки попутного нефтяного газа, с более сухим природным газом собственника ГТС, пишет господин Сечин. «Учитывая, что действующие системы измерения на входе и выходе из ГТС позволяют определить потерю качества и снижение калорийности газа при его транспортировке, собственник ГТС в соответствии с действующим регулированием получает возможность реализовывать потребителям более калорийную смесь по сравнению с газом собственной добычи»,— отмечает он.
Тем самым, по мнению топ-менеджера, «Газпром» получает дополнительный доход от магистральной транспортировки газа и от монопольного права трубопроводного экспорта. По его оценке, по итогам 2020 года потеря энергетической ценности газа для «Роснефти» составляет около 2,3% от общего объема транспортировки газа по ГТС. Это эквивалентно товарной добыче 0,7 млрд кубометров в год и недополученной годовой выручке от реализации газа в размере свыше 2,5 млрд руб.
Игорь Сечин просит премьера поручить профильным министерствам проработать вопрос корректировки регулирования для компенсации потерь независимых производителей газа из-за снижения его калорийности в ходе транспортировки. Он также обращает внимание на опыт рынков ЕС и США, где учет газа при транспортировке и поставке конечным потребителям производится в энергетических единицах (МВт•ч и термах). «Это обеспечивает интеграцию газовой и электроэнергетической отрасли как основного потребителя, а также корректный учет энергетической ценности газа, что способствует повышению эффективности обеих отраслей»,— пишет господин Сечин.
В «Роснефти» от комментариев отказались. В «Газпроме», НОВАТЭКе, Минэнерго, пресс-службе правительства РФ на запросы “Ъ” не ответили.
«Роснефть» выступает крупнейшим независимым пользователем ГТС «Газпрома». За девять месяцев 2021 года «Роснефть» добыла 27,6 млрд кубометров природного газа и 20,2 млрд кубометров попутного нефтяного газа. Средняя цена продажи в РФ составила 3,7 тыс. руб. за тысячу кубометров.
Как поясняет источник “Ъ” в отрасли, газ «Роснефти» поступает из более глубоких горизонтов, из-за этого в нем содержится больше этана, тогда как газ «Газпрома», добываемый в основном из сеноманских залежей, более сухой. Плата за калорийность сейчас в среднем составляет около 100–150 руб. за тысячу кубометров, или несколько десятков миллиардов рублей в масштабе всего внутреннего рынка. Предложение Игоря Сечина, по словам собеседника “Ъ”, призвано перераспределить этот платеж в пользу независимых производителей.
Дмитрий Маринченко из Fitch отмечет, что если потребителям газ продается по цене, скорректированной на калорийность, то предложение учитывать калорийность и при сдаче газа в ГТС представляется логичным. Источник “Ъ” добавляет, что проблема сохранения качества сырья при транспортировке существует и в нефтяной отрасли, но предлагавшееся решение в виде создания банка качества нефти до сих пор не принято.
Татьяна Дятел, Дмитрий КозловПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566619/