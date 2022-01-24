Кубометр кубометру рознь. Газ «Роснефти» теряет энергию в трубах «Газпрома»

По данным “Ъ”, глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству подумать о переходе при измерении газа на энергетические единицы вместо объемных (кубометров). Сейчас компания теряет более 2,5 млрд руб. выручки в год из-за того, что «Газпром» не учитывает более высокую калорийность ее газа, сдаваемого в трубопроводную систему. Поскольку в ходе транспортировки такой газ смешивается с менее калорийным от самого «Газпрома», по мнению «Роснефти», монополия получает дополнительный доход за счет независимых производителей.



Глава «Роснефти» Игорь Сечин просит премьера Михаила Мишустина скорректировать то, как нормативно регулируется качество газа при его транспортировке по газотранспортной системе (ГТС) «Газпрома». Соответствующее письмо было направлено 9 декабря 2021 года (копия есть у “Ъ”). В РФ учет транспортируемого газа ведется в кубометрах. Однако, пишет господин Сечин, действующее регулирование не гарантирует сохранения энергетической ценности газа в результате транспортировки в том случае, если фактическая калорийность сдаваемого в ГТС газа превышает минимальное значение.



Суть в том, что «Газпром» принимает газ независимых производителей в ГТС с оплатой за единицы объема (кубометры). В процессе транспортировки по магистральным газопроводам происходит смешение более калорийного газа независимых производителей из газоконденсатных залежей, а также сухого отбензиненного газа, полученного после переработки попутного нефтяного газа, с более сухим природным газом собственника ГТС, пишет господин Сечин. «Учитывая, что действующие системы измерения на входе и выходе из ГТС позволяют определить потерю качества и снижение калорийности газа при его транспортировке, собственник ГТС в соответствии с действующим регулированием получает возможность реализовывать потребителям более калорийную смесь по сравнению с газом собственной добычи»,— отмечает он.



Тем самым, по мнению топ-менеджера, «Газпром» получает дополнительный доход от магистральной транспортировки газа и от монопольного права трубопроводного экспорта. По его оценке, по итогам 2020 года потеря энергетической ценности газа для «Роснефти» составляет около 2,3% от общего объема транспортировки газа по ГТС. Это эквивалентно товарной добыче 0,7 млрд кубометров в год и недополученной годовой выручке от реализации газа в размере свыше 2,5 млрд руб.



Игорь Сечин просит премьера поручить профильным министерствам проработать вопрос корректировки регулирования для компенсации потерь независимых производителей газа из-за снижения его калорийности в ходе транспортировки. Он также обращает внимание на опыт рынков ЕС и США, где учет газа при транспортировке и поставке конечным потребителям производится в энергетических единицах (МВт•ч и термах). «Это обеспечивает интеграцию газовой и электроэнергетической отрасли как основного потребителя, а также корректный учет энергетической ценности газа, что способствует повышению эффективности обеих отраслей»,— пишет господин Сечин.



В «Роснефти» от комментариев отказались. В «Газпроме», НОВАТЭКе, Минэнерго, пресс-службе правительства РФ на запросы “Ъ” не ответили.



«Роснефть» выступает крупнейшим независимым пользователем ГТС «Газпрома». За девять месяцев 2021 года «Роснефть» добыла 27,6 млрд кубометров природного газа и 20,2 млрд кубометров попутного нефтяного газа. Средняя цена продажи в РФ составила 3,7 тыс. руб. за тысячу кубометров.



Как поясняет источник “Ъ” в отрасли, газ «Роснефти» поступает из более глубоких горизонтов, из-за этого в нем содержится больше этана, тогда как газ «Газпрома», добываемый в основном из сеноманских залежей, более сухой. Плата за калорийность сейчас в среднем составляет около 100–150 руб. за тысячу кубометров, или несколько десятков миллиардов рублей в масштабе всего внутреннего рынка. Предложение Игоря Сечина, по словам собеседника “Ъ”, призвано перераспределить этот платеж в пользу независимых производителей.



Дмитрий Маринченко из Fitch отмечет, что если потребителям газ продается по цене, скорректированной на калорийность, то предложение учитывать калорийность и при сдаче газа в ГТС представляется логичным. Источник “Ъ” добавляет, что проблема сохранения качества сырья при транспортировке существует и в нефтяной отрасли, но предлагавшееся решение в виде создания банка качества нефти до сих пор не принято.



Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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