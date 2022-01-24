США могут попытаться лишить полупроводников несколько секторов экономики России

Также россиян могут лишить доступа к некоторым видам электронных устройств



Экспортные ограничения против РФ, возможность введения которых рассматривает Вашингтон, могут быть нацелены на нанесение ущерба высокотехнологичным отраслям российской экономики путем запрета на поставки полупроводников, а также на лишение россиян доступа к некоторым видам электронных устройств. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.



Как говорится в материале, "если Москва вторгнется на Украину, администрация [президента США Джо] Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям - от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и гражданской авиации". "По словам официальных лиц, администрация также может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок", - отмечает издание.



В публикации констатируется, что "практически все электронные устройства в наши дни включают полупроводники". Согласно приведенной оценке, "на планете едва ли есть полупроводники, которые не были изготовлены с американскими инструментами или разработаны с помощью американского программного обеспечения". По версии газеты, "администрация может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт данных типов товаров в Россию". "По словам аналитиков, Россия уязвима, поскольку не производит в больших объемах бытовую технику или чипы. Она, в частности, не выпускает высококачественные полупроводники, необходимые для сложных вычислений, в данной области доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония", - отмечается в статье.



"Сейчас официальные лица в Вашингтоне говорят, что работают с европейскими и азиатскими союзниками над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку поставок важнейших компонентов для отраслей, в которых у российского президента Владимира Путина есть большие амбиции, такие как гражданская авиация, судоходство и высокие технологии", - констатируется в материале. "Мощь данных мер экспортного контроля заключается в том, что мы можем ослабить и сократить возможности этих секторов стать ключевым источником роста российской экономики", - заявил сотрудник администрации Байдена.





Бизнес будет против



Вместе с тем в статье говорится, что "данные меры могут столкнуться с противодействием со стороны американских и европейских деловых кругов, которые опасаются, что использование экспортного контроля может повлечь ответ России в других сферах и в конечном счете заставить другие иностранные компании пытаться уйти от использования технологий США в своей продукции".



"По словам официальных лиц, администрация пока не решила, ввести ли экспортные ограничения в отношении стратегических секторов или распространить их на повседневные устройства", - отмечается в материале.



"Администрация заявляет, что также может ввести в отношении России такой же запрет на экспорт, как и против Ирана, Кубы, Сирии и Северной Кореи, - подчеркивает издание. - Такой запрет, по словам экспертов, вероятно, распространялся бы на основную электронику, запчасти для самолетов, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение. Однако объемы экспорта США в Россию в данных сферах являются сравнительно небольшими, так что данные меры будут иметь ограниченный эффект, если другие страны не введут аналогичные ограничения". В материале приводится комментарий чиновника ФРГ, который отметил, что Берлин и Вашингтон проводят тесные консультации по вопросу санкций.



Кроме того, в статье приводится на английском комментарий представителя "Ростеха". "Возможное введение дополнительных санкций главным образом ударит по интересам американских компаний, работающих на экспорт", - отметил он. "Но мы справлялись и снова справимся, пусть не сразу, но очень быстро. Мы доказывали это не раз". Согласно оценке издания, РФ также может рассчитывать на содействие китайской стороны. Представитель посольства КНР в США отметил, что "Китай всегда выступает против односторонних санкций каких-либо стран", а также против попыток распространения ими действия своих законов на другие государства.





Позиция РФ



В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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