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Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ

Экология
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:43    Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города
 
Содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе китайской столицы в понедельник утром примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил пекинский центр экологического контроля.
 
По его данным, показатель составляет более 200 мкг на куб. метр. Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению". Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города.
 
Безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц, которые практически не выводятся из организма, по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр. В 2021 году целевой показатель PM 2,5 Министерства охраны окружающей среды Китая составил 34,5 мкг на куб. м.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566624/
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Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:43   Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города
 
Содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе китайской столицы в понедельник утром примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил пекинский центр экологического контроля.
 
По его данным, показатель составляет более 200 мкг на куб. метр. Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению". Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города.
 
Безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц, которые практически не выводятся из организма, по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр. В 2021 году целевой показатель PM 2,5 Министерства охраны окружающей среды Китая составил 34,5 мкг на куб. м.
 


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