Власти Китая примут меры по профилактике окружающей среды во время зимних Олимпийских игр

Власти Китая разрешили Пекину и провинции Хэбэй принять необходимые меры для ограничения деятельности компаний, загрязняющих окружающую среду, сообщил журналистам представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь.



Эти меры направлены на обеспечение благоприятных погодных условий и качества воздуха во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года.



В то же время, власти будут стремиться минимизировать экономический эффект от принимаемых мер, полностью обеспечат работу компаний, действующих в таких важных секторах, как энергоснабжение или борьба с COVID-19.



Чиновник признал, что условия окружающей среды в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине "очень неблагоприятны", это в первую очередь касается качества воздуха.



Традиционно Пекин и провинция Хэбэй, на территории которой расположена китайская столица, зимой страдают от смога.

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