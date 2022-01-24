Власти Китая примут меры по профилактике окружающей среды во время зимних Олимпийских игр
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:03 Власти Китая разрешили Пекину и провинции Хэбэй принять необходимые меры для ограничения деятельности компаний, загрязняющих окружающую среду, сообщил журналистам представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь.
Эти меры направлены на обеспечение благоприятных погодных условий и качества воздуха во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года.
В то же время, власти будут стремиться минимизировать экономический эффект от принимаемых мер, полностью обеспечат работу компаний, действующих в таких важных секторах, как энергоснабжение или борьба с COVID-19.
Чиновник признал, что условия окружающей среды в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине "очень неблагоприятны", это в первую очередь касается качества воздуха.
Традиционно Пекин и провинция Хэбэй, на территории которой расположена китайская столица, зимой страдают от смога.
© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.