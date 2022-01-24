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Власти Китая примут меры по профилактике окружающей среды во время зимних Олимпийских игр

Экология
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:03    Власти Китая разрешили Пекину и провинции Хэбэй принять необходимые меры для ограничения деятельности компаний, загрязняющих окружающую среду, сообщил журналистам представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь.
 
Эти меры направлены на обеспечение благоприятных погодных условий и качества воздуха во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года.
 
В то же время, власти будут стремиться минимизировать экономический эффект от принимаемых мер, полностью обеспечат работу компаний, действующих в таких важных секторах, как энергоснабжение или борьба с COVID-19.
 
Чиновник признал, что условия окружающей среды в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине "очень неблагоприятны", это в первую очередь касается качества воздуха.
 
Традиционно Пекин и провинция Хэбэй, на территории которой расположена китайская столица, зимой страдают от смога.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566628/
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Власти Китая примут меры по профилактике окружающей среды во время зимних Олимпийских игр

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:03   Власти Китая разрешили Пекину и провинции Хэбэй принять необходимые меры для ограничения деятельности компаний, загрязняющих окружающую среду, сообщил журналистам представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь.
 
Эти меры направлены на обеспечение благоприятных погодных условий и качества воздуха во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года.
 
В то же время, власти будут стремиться минимизировать экономический эффект от принимаемых мер, полностью обеспечат работу компаний, действующих в таких важных секторах, как энергоснабжение или борьба с COVID-19.
 
Чиновник признал, что условия окружающей среды в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине "очень неблагоприятны", это в первую очередь касается качества воздуха.
 
Традиционно Пекин и провинция Хэбэй, на территории которой расположена китайская столица, зимой страдают от смога.
 


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