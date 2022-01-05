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S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" со стабильным прогнозом

Рейтинги
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:32    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана на уровне "BB+" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.
 
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем, что соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Арменией и Россией в целом будет продолжать действовать, в то время как благоприятные цены на углеводороды и рост экспорта газа будут поддерживать финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в течение следующих 12 месяцев", - поясняется в сообщении.
 
Также уточняется, что подтверждение рейтинга связано с ростом цен на нефть и газ, которые составляют почти 90% экспорта страны.
 
Агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2,7% в 2022 году после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году. В 2023-2025 годах прогнозируется рост в среднем чуть более 1%, поскольку новые газовые мощности лишь частично компенсируют постепенный спад в нефтяном секторе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566629/
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S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" со стабильным прогнозом

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:32   Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана на уровне "BB+" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.
 
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем, что соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Арменией и Россией в целом будет продолжать действовать, в то время как благоприятные цены на углеводороды и рост экспорта газа будут поддерживать финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в течение следующих 12 месяцев", - поясняется в сообщении.
 
Также уточняется, что подтверждение рейтинга связано с ростом цен на нефть и газ, которые составляют почти 90% экспорта страны.
 
Агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2,7% в 2022 году после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году. В 2023-2025 годах прогнозируется рост в среднем чуть более 1%, поскольку новые газовые мощности лишь частично компенсируют постепенный спад в нефтяном секторе.
 


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