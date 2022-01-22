Глава комитета Госдумы поддержал идею о запрете майнинга в РФ

Предложения о запрете майнинга криптовалют в России необходимо принимать или же создавать условия, при которых майнеры не будут использовать электроэнергию по льготным ценам, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.



ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты​​​.



Завальный отметил, что для майнинга нужна электроэнергия, которую предприниматели получают по ценам, установленным для населения. "А это неправильно, потому что цены для населения у нас субсидируются за счет промышленных потребителей. И получается, что, субсидируя население, мы субсидируем майнеров, а чем дешевле стоимость электроэнергии, тем выше объем производства", - считает он.



При этом депутат отметил, что майнинг также плохо сказывается на углеродном следе России, поскольку для производства такого рода валюты используется большое количество электроэнергии, что сопровождается большим количеством выбросов в атмосферу углекислого газа.



"Конечно, я противник такого майнинга, если хотят заниматься майнингом - должны покупать по ценам, которые установлены для промышленных потребителей... Предложения или о запрете майнинга, или о создании условий для майнинга, который бы не использовал дешевую электроэнергию, предназначенную для населения, - тут решение нужно однозначно принимать", - сказал Завальный.



С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

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