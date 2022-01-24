О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 24 января 2022 года, понедельник , 10:36:30 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Nasdaq и S&P 500 понесли сильнейшие недельные потери с начала пандемии

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 09:08    Американские фондовые индексы снизились третью неделю подряд. Инвесторов продолжают беспокоить грядущие повышения процентных ставок и их влияние на оценки акций.
 
S&P 500 и Nasdaq Composite понесли сильнейшие недельные потери с марта 2020 года, при этом Nasdaq снизился четвертую неделю подряд. Для Dow Jones Industrial Average прошедшая неделя стала худшей с октября 2020 года.
 
В начале этого года инвесторы пересмотрели свои портфели и сократили позиции в рисковых активах. Перспектива повышения процентных ставок особенно сильно ударила по быстро растущим акциям технологических фирм и бумагам неприбыльных компаний, из-за чего Nasdaq вышел на территорию коррекции. Между тем цены на нефть и доходность гособлигаций в этом году повышаются.
 
На настрой негативно повлияла растущая уверенность в том, что для противодействия инфляции ФРС США в этом году вынуждена будет повысить ставки несколько раз. Председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе назвал быструю инфляцию "серьезной угрозой" для полного восстановления экономики, а данные показали, что в декабре инфляция потребительских цен выросла примерно до 40-летнего максимума. Даже после повышения процентные ставки останутся вблизи исторических минимумов, что поддерживает рынки.
 
"ФРС размышляет следующим образом: нулевые процентные ставки в данной ситуации на имеют смысла, поэтому нужно вернуться к чему-то более разумному, - пояснил Джонатан Голуб, старший аналитик по фондовому рынку США и директор по количественному анализу в Credit Suisse. - Это не резкое повышение ставок, но сигнал о том, что нас ждут серьезные изменения".
 
Голуб сохраняет оптимистичный настрой в отношении фондовых рынков и полагает, что S&P 500 к концу года достигнет 5200 пунктов, что на 5,3% выше среднего целевого уровня аналитиков Уолл-стрит.
 
Все три ведущих индекса США в пятницу понизились. S&P 500 потерял 84,79 пункта, или 1,9%, до 4397,94 пункта, DJIA опустился на 450 пунктов, или 1,3%, до 34265,37 пункта, а Nasdaq упал на 385,1 пункта, или 2,7%, до 13768,92 пункта.
 
Криптовалюты также подешевели. Биткоин упал примерно на 8,1% в сравнении с уровнем, наблюдавшимся в четверг вечером в Нью-Йорке. Он торговался около 38 000 долларов. Эфир упал на 12%.
 
"Все активы с премией за риск - криптовалюты, активы с высокой долговой нагрузкой, ценные бумаги быстро растущих компаний - испытывают на себе давление, и на передний план выходят первоклассные акции", - сказал Джерри Браакман, инвестиционный директор и президент First American Trust. Он рекомендует инвесторам не покупать акции технологических компаний по сниженным ценам.
 
Как сказала Эофинн Девитт, инвестиционный директор Moneta, рост доходности приведет к нормализации оценок акций некоторых технологических фирм и повышению привлекательности секторов, чувствительных к ситуации в экономике, включая секторы коммунальных услуг и недвижимости. "Изменение доходности ни в коем случае не сделает рынки акций непривлекательными", - добавила Девитт.
 
В S&P 500 лишь сектор базовых потребительских товаров в пятницу вырос по итогам торгов, добавив менее 0,1%. Акции Clorox Co. подорожали на 1,5%, бумаги Colgate-Palmolive Co. - на 1%, а Procter & Gamble Co. - на 0,4%.
 
Бумаги компаний, выигрывающих от карантинных и ограничительных мер, в последнее время подверглись давлению. Акции Netflix упали на 22% после того, как компания заявила, что ожидает замедления роста числа подписчиков. Акции Peloton выросли на 12%, отыграв часть потерь. В четверг они упали почти на 24% на сообщениях о том, что эта компания по производству подключенных к интернету тренажеров приостанавливает производство. Генеральный директор компании опроверг эти заявления.
 
По словам Девитт, таким компаниям, как Netflix и Peloton, в 2022 году будет сложно соответствовать темпам роста, продемонстрированным в начале пандемии. Как она добавила, инновации будут их ключом к дальнейшему росту.
 
Расчеты инвесторов на скорое повышение ставок привели к росту доходности облигаций, привязанных к инфляции, которые считаются ключевым ориентиром стоимости финансирования. В пятницу доходность базовой 10-летней казначейской ноты снизилась до 1,747% - это сильнейшее однодневное падение с 3 декабря. На настроения на рынке, по словам инвесторов, также влияют напряженные отношения между Россией и НАТО.
 
"Геополитический риск играет свою роль, переоценка политики (центральных банков) играет свою роль, а также инфляция в смысле давления на издержки. Если сложить все эти факторы вместе, то на самом деле изменения существенны, - говорит Джорджина Тейлор, управляющая фондами многоотраслевых активов в Invesco. - Премия за риск для акций должна вырасти".
 
Цены на нефть также снизились. Нефть марки Brent подешевела на 0,55% до 87,89 доллара за баррель, что стало сильнейшим снижением почти за две недели. По словам аналитиков RBC Capital Markets, это было вызвано неожиданным увеличением запасов нефти в США.
 
Акции ветроэнергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy упали на 12% после того, как она отчиталась об операционном убытке и снизила свои прогнозы, ссылаясь на проблемы с поставками. Акции некоторых китайских производителей лекарств выросли после того, как они были выбраны для создания более дешевых версий таблеток от Covid-19 компании Merck. Акции BrightGene Bio-Medical Technology выросли на 20%, а Viva Biotech - на 14%.
 
Индексы в АТР и Европе преимущественно снизились. Stoxx 600 потерял 1,8%, японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite лишились 0,9%.
 
Dave Sebastian, Anna Hirtenstein, Hardika SinghПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566632/
Royal Dutch Shell сократила название до ShellBrent подорожала до $88,64 за баррель
Просмотров: 95

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%
24.01.22
Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли
24.01.22
Кто стреляет в спину рублю
24.01.22
Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов
24.01.22
Пара доллар США/японская иена упала ниже 114,00, биткоин подешевел на 10%
24.01.22
Nasdaq и S&P 500 понесли сильнейшие недельные потери с начала пандемии
24.01.22
Российские акции вновь пытаются отскочить
22.01.22
Рынок российских акций и курс рубля вырастут на следующей неделе
22.01.22
S&P 500 и NASDAQ показали худшую динамику за неделю с начала пандемии
22.01.22
Биткоин обвалился на 9% и обновил минимум с июля 2021 года
21.01.22
Российский рынок акций падает более чем на 3% на негативном внешнем фоне
21.01.22
Доллар США сохраняет стабильность на фоне снижения доходности гособлигаций и фондовых индексов
21.01.22
Американские индексы вновь снизились, не сумев удержать дневной рост
21.01.22
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
21.01.22
Фондовые биржи АТР резко снижаются

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Nasdaq и S&P 500 понесли сильнейшие недельные потери с начала пандемии

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 09:08   Американские фондовые индексы снизились третью неделю подряд. Инвесторов продолжают беспокоить грядущие повышения процентных ставок и их влияние на оценки акций.
 
S&P 500 и Nasdaq Composite понесли сильнейшие недельные потери с марта 2020 года, при этом Nasdaq снизился четвертую неделю подряд. Для Dow Jones Industrial Average прошедшая неделя стала худшей с октября 2020 года.
 
В начале этого года инвесторы пересмотрели свои портфели и сократили позиции в рисковых активах. Перспектива повышения процентных ставок особенно сильно ударила по быстро растущим акциям технологических фирм и бумагам неприбыльных компаний, из-за чего Nasdaq вышел на территорию коррекции. Между тем цены на нефть и доходность гособлигаций в этом году повышаются.
 
На настрой негативно повлияла растущая уверенность в том, что для противодействия инфляции ФРС США в этом году вынуждена будет повысить ставки несколько раз. Председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе назвал быструю инфляцию "серьезной угрозой" для полного восстановления экономики, а данные показали, что в декабре инфляция потребительских цен выросла примерно до 40-летнего максимума. Даже после повышения процентные ставки останутся вблизи исторических минимумов, что поддерживает рынки.
 
"ФРС размышляет следующим образом: нулевые процентные ставки в данной ситуации на имеют смысла, поэтому нужно вернуться к чему-то более разумному, - пояснил Джонатан Голуб, старший аналитик по фондовому рынку США и директор по количественному анализу в Credit Suisse. - Это не резкое повышение ставок, но сигнал о том, что нас ждут серьезные изменения".
 
Голуб сохраняет оптимистичный настрой в отношении фондовых рынков и полагает, что S&P 500 к концу года достигнет 5200 пунктов, что на 5,3% выше среднего целевого уровня аналитиков Уолл-стрит.
 
Все три ведущих индекса США в пятницу понизились. S&P 500 потерял 84,79 пункта, или 1,9%, до 4397,94 пункта, DJIA опустился на 450 пунктов, или 1,3%, до 34265,37 пункта, а Nasdaq упал на 385,1 пункта, или 2,7%, до 13768,92 пункта.
 
Криптовалюты также подешевели. Биткоин упал примерно на 8,1% в сравнении с уровнем, наблюдавшимся в четверг вечером в Нью-Йорке. Он торговался около 38 000 долларов. Эфир упал на 12%.
 
"Все активы с премией за риск - криптовалюты, активы с высокой долговой нагрузкой, ценные бумаги быстро растущих компаний - испытывают на себе давление, и на передний план выходят первоклассные акции", - сказал Джерри Браакман, инвестиционный директор и президент First American Trust. Он рекомендует инвесторам не покупать акции технологических компаний по сниженным ценам.
 
Как сказала Эофинн Девитт, инвестиционный директор Moneta, рост доходности приведет к нормализации оценок акций некоторых технологических фирм и повышению привлекательности секторов, чувствительных к ситуации в экономике, включая секторы коммунальных услуг и недвижимости. "Изменение доходности ни в коем случае не сделает рынки акций непривлекательными", - добавила Девитт.
 
В S&P 500 лишь сектор базовых потребительских товаров в пятницу вырос по итогам торгов, добавив менее 0,1%. Акции Clorox Co. подорожали на 1,5%, бумаги Colgate-Palmolive Co. - на 1%, а Procter & Gamble Co. - на 0,4%.
 
Бумаги компаний, выигрывающих от карантинных и ограничительных мер, в последнее время подверглись давлению. Акции Netflix упали на 22% после того, как компания заявила, что ожидает замедления роста числа подписчиков. Акции Peloton выросли на 12%, отыграв часть потерь. В четверг они упали почти на 24% на сообщениях о том, что эта компания по производству подключенных к интернету тренажеров приостанавливает производство. Генеральный директор компании опроверг эти заявления.
 
По словам Девитт, таким компаниям, как Netflix и Peloton, в 2022 году будет сложно соответствовать темпам роста, продемонстрированным в начале пандемии. Как она добавила, инновации будут их ключом к дальнейшему росту.
 
Расчеты инвесторов на скорое повышение ставок привели к росту доходности облигаций, привязанных к инфляции, которые считаются ключевым ориентиром стоимости финансирования. В пятницу доходность базовой 10-летней казначейской ноты снизилась до 1,747% - это сильнейшее однодневное падение с 3 декабря. На настроения на рынке, по словам инвесторов, также влияют напряженные отношения между Россией и НАТО.
 
"Геополитический риск играет свою роль, переоценка политики (центральных банков) играет свою роль, а также инфляция в смысле давления на издержки. Если сложить все эти факторы вместе, то на самом деле изменения существенны, - говорит Джорджина Тейлор, управляющая фондами многоотраслевых активов в Invesco. - Премия за риск для акций должна вырасти".
 
Цены на нефть также снизились. Нефть марки Brent подешевела на 0,55% до 87,89 доллара за баррель, что стало сильнейшим снижением почти за две недели. По словам аналитиков RBC Capital Markets, это было вызвано неожиданным увеличением запасов нефти в США.
 
Акции ветроэнергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy упали на 12% после того, как она отчиталась об операционном убытке и снизила свои прогнозы, ссылаясь на проблемы с поставками. Акции некоторых китайских производителей лекарств выросли после того, как они были выбраны для создания более дешевых версий таблеток от Covid-19 компании Merck. Акции BrightGene Bio-Medical Technology выросли на 20%, а Viva Biotech - на 14%.
 
Индексы в АТР и Европе преимущественно снизились. Stoxx 600 потерял 1,8%, японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite лишились 0,9%.
 
Dave Sebastian, Anna Hirtenstein, Hardika Singh
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →