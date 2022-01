Nasdaq и S&P 500 понесли сильнейшие недельные потери с начала пандемии

Американские фондовые индексы снизились третью неделю подряд. Инвесторов продолжают беспокоить грядущие повышения процентных ставок и их влияние на оценки акций.



S&P 500 и Nasdaq Composite понесли сильнейшие недельные потери с марта 2020 года, при этом Nasdaq снизился четвертую неделю подряд. Для Dow Jones Industrial Average прошедшая неделя стала худшей с октября 2020 года.



В начале этого года инвесторы пересмотрели свои портфели и сократили позиции в рисковых активах. Перспектива повышения процентных ставок особенно сильно ударила по быстро растущим акциям технологических фирм и бумагам неприбыльных компаний, из-за чего Nasdaq вышел на территорию коррекции. Между тем цены на нефть и доходность гособлигаций в этом году повышаются.



На настрой негативно повлияла растущая уверенность в том, что для противодействия инфляции ФРС США в этом году вынуждена будет повысить ставки несколько раз. Председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе назвал быструю инфляцию "серьезной угрозой" для полного восстановления экономики, а данные показали, что в декабре инфляция потребительских цен выросла примерно до 40-летнего максимума. Даже после повышения процентные ставки останутся вблизи исторических минимумов, что поддерживает рынки.



"ФРС размышляет следующим образом: нулевые процентные ставки в данной ситуации на имеют смысла, поэтому нужно вернуться к чему-то более разумному, - пояснил Джонатан Голуб, старший аналитик по фондовому рынку США и директор по количественному анализу в Credit Suisse. - Это не резкое повышение ставок, но сигнал о том, что нас ждут серьезные изменения".



Голуб сохраняет оптимистичный настрой в отношении фондовых рынков и полагает, что S&P 500 к концу года достигнет 5200 пунктов, что на 5,3% выше среднего целевого уровня аналитиков Уолл-стрит.



Все три ведущих индекса США в пятницу понизились. S&P 500 потерял 84,79 пункта, или 1,9%, до 4397,94 пункта, DJIA опустился на 450 пунктов, или 1,3%, до 34265,37 пункта, а Nasdaq упал на 385,1 пункта, или 2,7%, до 13768,92 пункта.



Криптовалюты также подешевели. Биткоин упал примерно на 8,1% в сравнении с уровнем, наблюдавшимся в четверг вечером в Нью-Йорке. Он торговался около 38 000 долларов. Эфир упал на 12%.



"Все активы с премией за риск - криптовалюты, активы с высокой долговой нагрузкой, ценные бумаги быстро растущих компаний - испытывают на себе давление, и на передний план выходят первоклассные акции", - сказал Джерри Браакман, инвестиционный директор и президент First American Trust. Он рекомендует инвесторам не покупать акции технологических компаний по сниженным ценам.



Как сказала Эофинн Девитт, инвестиционный директор Moneta, рост доходности приведет к нормализации оценок акций некоторых технологических фирм и повышению привлекательности секторов, чувствительных к ситуации в экономике, включая секторы коммунальных услуг и недвижимости. "Изменение доходности ни в коем случае не сделает рынки акций непривлекательными", - добавила Девитт.



В S&P 500 лишь сектор базовых потребительских товаров в пятницу вырос по итогам торгов, добавив менее 0,1%. Акции Clorox Co. подорожали на 1,5%, бумаги Colgate-Palmolive Co. - на 1%, а Procter & Gamble Co. - на 0,4%.



Бумаги компаний, выигрывающих от карантинных и ограничительных мер, в последнее время подверглись давлению. Акции Netflix упали на 22% после того, как компания заявила, что ожидает замедления роста числа подписчиков. Акции Peloton выросли на 12%, отыграв часть потерь. В четверг они упали почти на 24% на сообщениях о том, что эта компания по производству подключенных к интернету тренажеров приостанавливает производство. Генеральный директор компании опроверг эти заявления.



По словам Девитт, таким компаниям, как Netflix и Peloton, в 2022 году будет сложно соответствовать темпам роста, продемонстрированным в начале пандемии. Как она добавила, инновации будут их ключом к дальнейшему росту.



Расчеты инвесторов на скорое повышение ставок привели к росту доходности облигаций, привязанных к инфляции, которые считаются ключевым ориентиром стоимости финансирования. В пятницу доходность базовой 10-летней казначейской ноты снизилась до 1,747% - это сильнейшее однодневное падение с 3 декабря. На настроения на рынке, по словам инвесторов, также влияют напряженные отношения между Россией и НАТО.



"Геополитический риск играет свою роль, переоценка политики (центральных банков) играет свою роль, а также инфляция в смысле давления на издержки. Если сложить все эти факторы вместе, то на самом деле изменения существенны, - говорит Джорджина Тейлор, управляющая фондами многоотраслевых активов в Invesco. - Премия за риск для акций должна вырасти".



Цены на нефть также снизились. Нефть марки Brent подешевела на 0,55% до 87,89 доллара за баррель, что стало сильнейшим снижением почти за две недели. По словам аналитиков RBC Capital Markets, это было вызвано неожиданным увеличением запасов нефти в США.



Акции ветроэнергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy упали на 12% после того, как она отчиталась об операционном убытке и снизила свои прогнозы, ссылаясь на проблемы с поставками. Акции некоторых китайских производителей лекарств выросли после того, как они были выбраны для создания более дешевых версий таблеток от Covid-19 компании Merck. Акции BrightGene Bio-Medical Technology выросли на 20%, а Viva Biotech - на 14%.



Индексы в АТР и Европе преимущественно снизились. Stoxx 600 потерял 1,8%, японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite лишились 0,9%.



Dave Sebastian, Anna Hirtenstein, Hardika Singh

