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Brent подорожала до $88,64 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 09:21    Цены на нефть уверенно растут в ходе торговой сессии в понедельник после снижения по итогам предыдущих торгов.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:53 по московскому времени составила $88,64 за баррель, что на $0,75 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (0,6%) - до $87,89 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $85,82 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше итогового значения сессии в пятницу. По итогам предыдущих торгов эти контракты снизились в цене на $0,41 (0,5%) - до $85,14 за баррель.
 
Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.
 
Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.
 
Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566633/
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Brent подорожала до $88,64 за баррель

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 09:21   Цены на нефть уверенно растут в ходе торговой сессии в понедельник после снижения по итогам предыдущих торгов.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:53 по московскому времени составила $88,64 за баррель, что на $0,75 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (0,6%) - до $87,89 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $85,82 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше итогового значения сессии в пятницу. По итогам предыдущих торгов эти контракты снизились в цене на $0,41 (0,5%) - до $85,14 за баррель.
 
Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.
 
Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.
 
Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.
 


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