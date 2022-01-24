Российские акции вновь пытаются отскочить

Ситуация на российском рынке акций продолжает ухудшаться. К политическому фактору добавились сильные распродажи в Америке. Причем под конец недели второй фактор стал доминирующим.



Складывается впечатление, что мировые фондовые площадки пытаются уйти в масштабную коррекцию, что вполне логично в канун неизбежного повышения ставки ФРС США. За прошлую неделю Индекс S P500 обвалился на 6%, что стало худшим результатом с весны 2020 года, когда по мировому финансовому рынку ударила первая волна коронавируса.



Практически каждый день мы видели, как рост американских фьючерсов в течение дня сменяется активными продажами после открытия торгов на фондовых секциях США. Это явное свидетельство того, что реальные инвесторы акции продают.



Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы растут на 0,7-0,9%. Примерно на столько же подорожала нефть. Вполовину меньше этого подрастают российские акции, пытаясь отыграть хотя бы те потери, которые понесли в пятницу вечером.Сегодня у отечественных бумаг есть хороший шанс на отскок. Скорее всего, до обеда рост продолжится на покупках тех инвесторов, которые сокращали позиции в преддверии выходных. Кроме того, Америка безоткатно падала все дни прошлой недели, и ей нужно технически подрасти, чтобы снять локальную перепроданность.



Однако среднесрочный тренд по российскому рынку остается нисходящим, и говорить о завершении масштабных распродаж пока рано. Поэтому рынок будет игнорировать и фундаментальную привлекательность, и ушедшую выше 10% дивидендную доходность многих "голубых фишек", также как и рекордно высокую "нефть в рублях".



В такой ситуации рекомендуем проявлять повышенную осторожность. Быть может, стоит сокращать долю акций в среднесрочных портфелях в расчете на уход Индекса Мосбиржи к следующей цели 3100 пунктов.



Спекулятивно же интересно выглядит нефтянка и акции Мосбиржи. В последней драйверами роста является увеличение торговых оборотов и ожидания сильного повышения ключевой ставки Банка России, что приведет к росту процентных доходов биржи.



Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю выше отметки 77. Сегодня с утра рубль растет на полпроцента за счет позитивного внешнего фона и продажей валюты теми, кто хеджировался ей в канун выходных. На этой неделе "россиянин" получит поддержку от налогового периода.



В целом рубль выглядит на удивление сильно, но долго сопротивляться внешнему негативу он не сможет. Скорее всего, уже на этой неделе мы увидим тестирование парой доллар-рубль сопротивления 77,6, закрепление выше которого откроет дорогу на отметку 80. При приближении к ней ждем каких-либо активных действий от Банка России, которому надо сдержать девальвационные процессы, иначе о каком-либо возврате инфляции к цели в 4% в этом году можно будет забыть.



Алексей Антонов

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