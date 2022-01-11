Минэнерго РФ изучает перспективы новых ГЭС в соответствии с поручением президента

Минэнерго РФ при участии гидрогенерирующих компаний работает над планами строительств новых гидростанций в соответствии с поручением президента Владимира Путина, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.



В начале декабря прошлого года СМИ сообщали, что президент поручил правительству подготовить план строительства ГЭС на территории России "с целью сохранения низкоуглеродного энергобаланса электроэнергетики". Срок поручения - до 1 июля 2022 года.



"Мы собрали все гидрогенерирующие компании, рассматриваем перспективные площадки. У нас есть порядок формирования этих площадок, так называемая генеральная схема размещения генобъектов, мы сейчас работаем над этой темой", - сообщил Сниккарс.



Он отметил, что прежде всего необходимо рассчитать и сделать прогноз спроса на электроэнергию, после этого посмотреть возможные площадки, а также выйти на какую-либо оценку удельной стоимости одноставочной цены на электроэнергию.



"Этот план-график формируется. В сроки, которые определены решением президента, мы дадим свои предложения", - заключил он.

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