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Минэнерго РФ изучает перспективы новых ГЭС в соответствии с поручением президента

ТЭК
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:04    Минэнерго РФ при участии гидрогенерирующих компаний работает над планами строительств новых гидростанций в соответствии с поручением президента Владимира Путина, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.
 
В начале декабря прошлого года СМИ сообщали, что президент поручил правительству подготовить план строительства ГЭС на территории России "с целью сохранения низкоуглеродного энергобаланса электроэнергетики". Срок поручения - до 1 июля 2022 года.
 
"Мы собрали все гидрогенерирующие компании, рассматриваем перспективные площадки. У нас есть порядок формирования этих площадок, так называемая генеральная схема размещения генобъектов, мы сейчас работаем над этой темой", - сообщил Сниккарс.
 
Он отметил, что прежде всего необходимо рассчитать и сделать прогноз спроса на электроэнергию, после этого посмотреть возможные площадки, а также выйти на какую-либо оценку удельной стоимости одноставочной цены на электроэнергию.
 
"Этот план-график формируется. В сроки, которые определены решением президента, мы дадим свои предложения", - заключил он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566637/
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Минэнерго РФ изучает перспективы новых ГЭС в соответствии с поручением президента

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:04   Минэнерго РФ при участии гидрогенерирующих компаний работает над планами строительств новых гидростанций в соответствии с поручением президента Владимира Путина, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.
 
В начале декабря прошлого года СМИ сообщали, что президент поручил правительству подготовить план строительства ГЭС на территории России "с целью сохранения низкоуглеродного энергобаланса электроэнергетики". Срок поручения - до 1 июля 2022 года.
 
"Мы собрали все гидрогенерирующие компании, рассматриваем перспективные площадки. У нас есть порядок формирования этих площадок, так называемая генеральная схема размещения генобъектов, мы сейчас работаем над этой темой", - сообщил Сниккарс.
 
Он отметил, что прежде всего необходимо рассчитать и сделать прогноз спроса на электроэнергию, после этого посмотреть возможные площадки, а также выйти на какую-либо оценку удельной стоимости одноставочной цены на электроэнергию.
 
"Этот план-график формируется. В сроки, которые определены решением президента, мы дадим свои предложения", - заключил он.
 


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