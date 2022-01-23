Фьючерсы на газ в США: Цены в пятницу выросли, но снизились по итогам недели

Котировки природного газа в пятницу выросли, однако они снизились по итогам волатильной недели.



Фьючерсы на природный газ завершили сессию с повышением на 5,2%. Тем не менее за неделю котировки газа упали на 6,2%.



В начале недели инвесторы продавали контракты, и это в основном было связано с избыточным предложением. Объем запасов превышает средние значения, при этом уже прошла почти половина зимнего сезона, для которого характерен высокий спрос.



Тем не менее поддержку рынку оказывают сильные морозы в Новой Англии. Похолодание способствует росту спроса на газ для отопления помещений и нивелирует медвежий настрой, связанный с поздним наступлением зимы.



Dan Molinski

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