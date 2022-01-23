О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 24 января 2022 года, понедельник , 12:16:54 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Фьючерсы на газ в США: Цены в пятницу выросли, но снизились по итогам недели

Цены на газ
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:35    Котировки природного газа в пятницу выросли, однако они снизились по итогам волатильной недели.
 
Фьючерсы на природный газ завершили сессию с повышением на 5,2%. Тем не менее за неделю котировки газа упали на 6,2%.
 
В начале недели инвесторы продавали контракты, и это в основном было связано с избыточным предложением. Объем запасов превышает средние значения, при этом уже прошла почти половина зимнего сезона, для которого характерен высокий спрос.
 
Тем не менее поддержку рынку оказывают сильные морозы в Новой Англии. Похолодание способствует росту спроса на газ для отопления помещений и нивелирует медвежий настрой, связанный с поздним наступлением зимы.
 
Dan MolinskiПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566645/
Фьючерсы на золото снизились в пятницу, но показали рост по итогам второй недели подрядЗаседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая
Просмотров: 93

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

23.01.22
В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
22.01.22
Европейцам выделили более 21 миллиарда евро из-за роста цен на газ
21.01.22
Цены на газ в ЕС выросли в III квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении
21.01.22
Фьючерсы на газ США: В четверг цены завершили торги на минимуме с 4 января
21.01.22
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 6%, выше $900 за тыс кубометров
20.01.22
Цена газа в Европе на закрытии торгов поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м
19.01.22
Средние контрактные цены для "Газпрома" в 2022 г. могут вырасти на 20%, до $400
19.01.22
Фьючерсы на газ в США: Во вторник цены выросли на ожиданиях активного спроса
19.01.22
Газ в Европе торгуется на уровне $860 за 1 тыс. кубометров
19.01.22
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились до уровня $860
18.01.22
Власти Казахстана назвали причиной подорожания сжиженного газа «несовершенство ценообразования»
18.01.22
Азиатские цены на СПГ снизились вслед за европейскими на фоне более мягкой погоды
17.01.22
Фьючерсы на газ в США: В пятницу цены немного снизились после волатильной недели
17.01.22
Цены фьючерсов на газ в Европе после утреннего всплеска вновь ниже $1000 за тыс кубометров

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Фьючерсы на газ в США: Цены в пятницу выросли, но снизились по итогам недели

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:35   Котировки природного газа в пятницу выросли, однако они снизились по итогам волатильной недели.
 
Фьючерсы на природный газ завершили сессию с повышением на 5,2%. Тем не менее за неделю котировки газа упали на 6,2%.
 
В начале недели инвесторы продавали контракты, и это в основном было связано с избыточным предложением. Объем запасов превышает средние значения, при этом уже прошла почти половина зимнего сезона, для которого характерен высокий спрос.
 
Тем не менее поддержку рынку оказывают сильные морозы в Новой Англии. Похолодание способствует росту спроса на газ для отопления помещений и нивелирует медвежий настрой, связанный с поздним наступлением зимы.
 
Dan Molinski
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →