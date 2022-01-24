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Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая

Анонсы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:36    Цель проведения форума - развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц
 
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая 2022 года. В этот же день планируется провести Евразийский экономической форум, приуроченный к заседанию. Об этом сообщила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
 
"Члены совета обсудили предложение Кыргызской Республики о тематике и сроках проведения Евразийского экономического форума в 2022 году. Форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие будет приурочено к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано 27 мая 2022 года в Бишкеке в очном формате", - сказала она.
 
Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц.
 
"Форум ориентирован на участие в нем первых лиц государств - членов, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках ЕАЭС", - добавила Малкина.
 
Совет ЕЭК также поддержал инициативу промышленного блока комиссии о возможности проведения в рамках Евразийского экономического форума выставок лучших товаров государств ЕАЭС.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566646/
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:36   Цель проведения форума - развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц
 
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая 2022 года. В этот же день планируется провести Евразийский экономической форум, приуроченный к заседанию. Об этом сообщила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
 
"Члены совета обсудили предложение Кыргызской Республики о тематике и сроках проведения Евразийского экономического форума в 2022 году. Форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие будет приурочено к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано 27 мая 2022 года в Бишкеке в очном формате", - сказала она.
 
Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц.
 
"Форум ориентирован на участие в нем первых лиц государств - членов, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках ЕАЭС", - добавила Малкина.
 
Совет ЕЭК также поддержал инициативу промышленного блока комиссии о возможности проведения в рамках Евразийского экономического форума выставок лучших товаров государств ЕАЭС.
 


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