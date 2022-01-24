Цель проведения форума - развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц



Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая 2022 года. В этот же день планируется провести Евразийский экономической форум, приуроченный к заседанию. Об этом сообщила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.



"Члены совета обсудили предложение Кыргызской Республики о тематике и сроках проведения Евразийского экономического форума в 2022 году. Форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие будет приурочено к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано 27 мая 2022 года в Бишкеке в очном формате", - сказала она.



Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран - участниц.



"Форум ориентирован на участие в нем первых лиц государств - членов, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках ЕАЭС", - добавила Малкина.



Совет ЕЭК также поддержал инициативу промышленного блока комиссии о возможности проведения в рамках Евразийского экономического форума выставок лучших товаров государств ЕАЭС.

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