Nikkei за день вырос на 0,2% во главе с акциями нефтегазовых и судоходных компаний

Торги на японском рынке акций сегодня завершились с ростом. Недавно на рынке, напротив, наблюдались распродажи из-за опасений по поводу ужесточения политики Федеральной резервной системы. Лидерами сегодня стали акции нефтегазовых корпораций, судоходных компаний и банков. Бумаги нефтедобывающей компании Inpex подорожали на 4,6%, крупной судоходной компании Mitsui O.S.K. Lines – на 3,9%, а Mizuho Financial Group – на 2,1%. Индекс Nikkei Stock Average поднялся на 0,2% до 27588,37 пункта. Инвесторы сосредоточены на политических событиях, включая двухдневное заседание центрального банка США, которое начнется во вторник, а также на статистике заражений Covid-19 в Японии. Пара доллар/иена, которая на завершении пятничных торгов в Нью-Йорке котировалась по 113,68, в Токио выросла до 113,85. Доходность 10-летних японских государственных облигаций выросла на половину базисного пункта до 0,135%.



Kosaku Narioka

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ