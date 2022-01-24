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Боррель не понял вопроса журналистов о возможности отключения России от SWIFT

Санкции
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:52    Ранее Handelsblatt сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от этой системы банковских расчетов
 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не понял вопроса журналистов о том, возможно ли отключение России от системы банковских расчетов SWIFT.
 
На вопрос журналистов, "находится ли SWIFT на столе переговоров министров", заданный ему в понедельник перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, Боррель переспросил: "Что находится на столе переговоров?" После трижды повторенного вопроса он сказал: "Простите, я не понимаю, о чем вы".
 
17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.
 
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на запрос о комментарии сообщения Handelsblatt ответила, что ни один вариант не исключен.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566650/
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Боррель не понял вопроса журналистов о возможности отключения России от SWIFT

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:52   Ранее Handelsblatt сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от этой системы банковских расчетов
 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не понял вопроса журналистов о том, возможно ли отключение России от системы банковских расчетов SWIFT.
 
На вопрос журналистов, "находится ли SWIFT на столе переговоров министров", заданный ему в понедельник перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, Боррель переспросил: "Что находится на столе переговоров?" После трижды повторенного вопроса он сказал: "Простите, я не понимаю, о чем вы".
 
17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.
 
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на запрос о комментарии сообщения Handelsblatt ответила, что ни один вариант не исключен.
 


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