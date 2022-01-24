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Основная сессия на российском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой индексов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:53    Курс доллара к рублю на открытии основной сессии снижался на 0,48%, до 77,05 рубля
 
Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС прибавлял 0,01% и находился на уровне 1 402,05 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи опускался до 3 407,35 пункта (-0,93%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,94%, до 3 407,02 пункта.
 
Курс доллара к рублю на открытии основной сессии снижался на 0,48%, до 77,05 рубля, евро - до 87,25 рубля (-0,7%).
 
В то же время стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,64%, до $88,45 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,58% и торговался на уровне $85,63 за баррель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566651/
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Основная сессия на российском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой индексов

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Основная сессия на российском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой индексов

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 10:53   Курс доллара к рублю на открытии основной сессии снижался на 0,48%, до 77,05 рубля
 
Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС прибавлял 0,01% и находился на уровне 1 402,05 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи опускался до 3 407,35 пункта (-0,93%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,94%, до 3 407,02 пункта.
 
Курс доллара к рублю на открытии основной сессии снижался на 0,48%, до 77,05 рубля, евро - до 87,25 рубля (-0,7%).
 
В то же время стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,64%, до $88,45 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,58% и торговался на уровне $85,63 за баррель.
 


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